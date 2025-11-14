Termoli al campionato mondiale Pizza Doc con Manuel Torraco ed Enzo Gagliano

TERMOLI. Dall’11 al 13 novembre 2025 la città di Paestum ha ospitato l’undicesima edizione del Campionato Mondiale Pizza Doc, una delle competizioni più importanti al mondo dedicate all’arte bianca. L’evento, svoltosi nell’area “NEXT – Ex Tabacchificio” di Capaccio-Paestum, ha richiamato più di 800 pizzaioli provenienti da 35 paesi, riuniti per tre giornate di sfide, degustazioni e confronto professionale.

Tra i protagonisti anche due pizzaioli termolesi, Manuel Torraco ed Enzo Gagliano, titolari della pizzeria O’ Cuoppo di Termoli, che hanno rappresentato con orgoglio il Molise, portando il nome della città ad un evento di rilievo internazionale.

I due professionisti hanno gareggiato nella categoria “Margherita DOC”, proponendo un impasto diretto con idratazione al 60%, impreziosito da ingredienti semplici e di qualità: pomodoro, fior di latte, basilico fresco e olio extravergine d’oliva. Una ricetta essenziale, fedele alla tradizione napoletana, che ha messo in risalto la cura nella lavorazione e l’equilibrio dei sapori.

Il Campionato, che si conferma tra i più seguiti nel panorama gastronomico internazionale, ha offerto una vetrina d’eccezione a pizzaioli, maestri e artigiani del settore. Le prove si sono svolte sotto gli occhi di una giuria di esperti che ha valutato aspetto, cottura e gusto delle pizze in gara, premiando tecnica, creatività e rispetto della tradizione.

Per Manuel e Enzo, la partecipazione al Mondiale rappresenta un importante riconoscimento professionale e un’occasione per valorizzare le eccellenze molisane nel panorama della ristorazione di qualità. «Essere presenti in un contesto così prestigioso – hanno raccontato – è motivo di orgoglio e uno stimolo a crescere ancora, portando con noi la passione per la pizza e per la nostra terra».

L’esperienza dei pizzaioli di O’ Cuoppo conferma come anche dal Molise arrivino talenti capaci di competere sui più alti palcoscenici della cucina italiana. Una dimostrazione di come la qualità e la dedizione, unite alla valorizzazione dei prodotti locali, possano far emergere eccellenze anche dalle realtà più piccole.