Termoli celebra i 40 anni del gruppo Anmi “Mario Milano”

TERMOLI. Termoli si prepara a rendere omaggio ai suoi marinai con una cerimonia solenne in occasione del 40° anniversario della fondazione del gruppo Anmi “Movmcc Mario Milano” (1985-2025). L’appuntamento è per domenica 9 novembre 2025, con un programma ricco di momenti commemorativi e di partecipazione civile e militare.

La giornata avrà inizio alle ore 10 con la Santa Messa presso la Chiesa del Cimitero (Viale del Cimitero 1, parcheggio gratuito).

Alle 11.00 è prevista la partenza del corteo verso il Sacrario del Cimitero, dove, alle 11.15, si terrà la cerimonia di svelamento delle Lapidi Commemorative dedicate ai caduti e ai “dispersi in guerra”. Seguiranno la deposizione di una corona, la benedizione delle lapidi e l’intonazione del silenzio, in un momento di profonda riflessione e memoria.

Alle 11.30 prenderanno la parola le autorità civili e militari, che porteranno i loro saluti e un pensiero di riconoscenza a tutti coloro che hanno servito la Patria in mare.

La manifestazione si concluderà alle ore 12.00 con un momento conviviale presso il Ristorante Hotel Meridiano (Lungomare Colombo 52), dove si terranno i ringraziamenti, la consegna dei crest commemorativi e un aperitivo offerto ai partecipanti.

L’evento, organizzato dall’Associazione Nazionale Marinai d’Italia – Gruppo di Termoli “Mario Milano”, rappresenta non solo un anniversario importante per il sodalizio, ma anche un’occasione per riaffermare i valori di memoria, servizio e appartenenza che uniscono la comunità marinara e tutta la cittadinanza termolese.

Michele Trombetta