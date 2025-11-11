Termoli onora i suoi marinai nel 40esimo anniversario dell’Anmi “Mario Milano”

TERMOLI. Una cerimonia intensa, carica di emozione e di orgoglio, ha caratterizzato la mattinata di domenica 9 novembre a Termoli, dove la città ha reso omaggio ai suoi marinai in occasione del 40° anniversario della fondazione del gruppo Anmi “Movmcc Mario Milano” (1985-2025).

La giornata si è aperta con la Santa Messa nella Cappella del Cimitero di Termoli, un momento di raccoglimento profondo che ha riunito autorità, rappresentanti delle forze armate, soci dell’Associazione Nazionale Marinai d’Italia e numerosi cittadini.

Al termine della funzione religiosa, il corteo si è diretto verso il Sacrario del Cimitero, dove si è svolto il momento più solenne della giornata: la scoperta delle nuove lapidi dedicate ad altri caduti e dispersi in guerra, figli della città di Termoli. Un gesto simbolico che ha voluto rinnovare la memoria e la riconoscenza verso coloro che hanno sacrificato la vita in mare per la Patria.

A rendere l’atmosfera ancora più toccante è stato il suono della tromba, che ha intonato il “Silenzio”, eseguito magistralmente dal maestro e professore di musica Paolo Maiellaro, capace di trasformare quel momento in un’emozione collettiva palpabile.

Alla cerimonia hanno preso parte la Capitaneria di Porto di Termoli, guidata dal Comandante Giuseppe Panico, insieme a numerose associazioni militari e ai rappresentanti delle sezioni ANMI del Molise e dell’Abruzzo, giunti per condividere questa importante ricorrenza.

Dopo la deposizione della corona e gli interventi ufficiali, i partecipanti si sono trasferiti presso l’Hotel Meridiano, dove si è svolta la consegna dei crest commemorativi della sezione Anmi di Termoli alle associazioni intervenute. Un gesto di amicizia e riconoscenza, nel segno del rispetto reciproco e dello spirito di appartenenza che contraddistingue la grande famiglia dei marinai.

La giornata si è conclusa con un momento conviviale, tra sorrisi, ricordi e strette di mano, a suggellare una ricorrenza che ha saputo unire passato e presente, memoria e comunità.

Ancora una volta Termoli ha dimostrato di saper onorare con dignità e calore umano i propri uomini di mare, simboli di coraggio, sacrificio e amore per la Patria.

Michele Trombetta