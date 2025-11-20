Tra parole e immagini: da Termoli al mondo, il saggio di Paladino e Romito continua la sua ascesa

TERMOLI. Dopo il successo alla Fiera Internazionale del Libro di Francoforte, “Tra parole e immagini – Un viaggio nella creazione artistica e letteraria” di Ylenia Paladino e Stefania Romito si prepara a conquistare New York e Madrid.

A grande richiesta, il volume è tornato protagonista a Termoli domenica 16 novembre, nel Teatro del Crocifisso, trasformando la presentazione in un’esperienza sensoriale totale: parole, immagini, suoni, ringraziando la disponibilità del parroco, don Elio Moretti.

Con emozione, la professoressa Paladino – docente termolese di Arte al Liceo Artistico “Palizzi” di Lanciano e artista affermata – ha ricordato la telefonata del 18 ottobre che annunciava l’interesse internazionale: «È stata una sorpresa che ha toccato corde profonde dell’anima… e pensare che questo libro inizialmente neanche volevo scriverlo!». Il saggio, dal taglio filosofico ed esistenziale, esplora il rapporto tra parola e immagine, tra creatività e introspezione, affrontando anche la cherofobia, la paura di non meritare la felicità, tema che ha acceso il dibattito con il pubblico.

La serata, promossa dal Comitato di Quartiere Sant’Alfonso guidato da Gianfranco Cannarsa, ha visto la conduzione del giornalista Emanuele Bracone, il dialogo con Antonio Mucciaccio e le letture di Nicoletta Graziano, Patrizia Tirabassi e Maria Dellabernardina.

Ylenia ha saputo appassionare i tanti presenti, sala pressoché gremita, raccontando la sua storia e soprattutto il modus vivendi tra arte e insegnamento.

E’ stata anche l’occasione di presentare la nuova composizione del direttivo del comitato di quartiere, col vicepresidente Ivan De Gregorio e le componenti Assunta Caringella e proprio Ylenia Paladino.

Momenti artistici di grande impatto hanno arricchito l’incontro: le sculture in pietra di Agostino Senese e le sonorità etniche di Luca Mastrogiuseppe – con oboe armeno, flauto celtico e flauto a canne – hanno avvolto la sala, impreziosita da dipinti selezionati per l’Arsenale 2026 e Cannes 2025, ispirati agli scatti fotografici di Angela Costantiello e trasformati in poesia visiva dalla pennellata di Paladino.

Dopo le tappe romane all’Eur e all’Unar, il libro tornerà presto nella capitale per la Fiera Internazionale del Libro di Roma, dove è stato selezionato tra le opere promosse da case editrici circoscritte. Da Termoli al mondo, il viaggio di Paladino e Romito continua a intrecciare arte e letteratura, portando con sé la forza di un messaggio che mobilita coscienze e sensibilità.

Giuseppe Alabastro