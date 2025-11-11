Tutto pronto per la prima edizione di”Sapori tra le righe”

TERMOLI. Prenderà il via venerdì 14 novembre alle ore 17:30 la prima edizione di “Sapori tra le righe”, il Festival della Letteratura e dell’Enogastronomia. L’iniziativa propone un incontro tra autori e le eccellenze enogastronomiche del territorio, esplorando i legami che spesso uniscono le storie dei libri alle produzioni locali.

Il festival si svolgerà nella raffinata cornice dell’Enoteca di Federico, all’interno dell’Istituto Alberghiero di Termoli, grazie alla disponibilità della dirigente Luana Occhionero.

Saranno quattro appuntamenti in cui i partecipanti potranno ascoltare nuove storie, conoscere gli autori e degustare vini, oli e specialità gastronomiche offerte gratuitamente dalle aziende coinvolte.

L’evento inaugurale, venerdì 14 novembre, vedrà la presentazione del libro “Il secondo principio” di Rossana Vaudo, alla presenza delle istituzioni e del vicesindaco e assessore alla Cultura Michele Barile. Ad accompagnare la lettura ci saranno i vini “Caos” della Cantina Citra e le specialità del salumificio Casa Florio e del caseificio San Marco.

Il secondo appuntamento, il 21 novembre, presenterà “Mostri” di Giovanni Mancinone, con i vini “TiAmo” della Cantina Salvatore e i latticini di Sassano.

Il 28 novembre sarà protagonista Laura D’Angelo con “Cuore puro”, accompagnata dai vini e dai prodotti biologici dell’azienda Serra del Parco.

A chiudere la rassegna, il 5 dicembre, sarà “Nuova Stoccolma” di Charles Papa, con degustazioni dei vini Catabbo, dell’olio evo dell’Agricola Intrevado e dei panettoni salati della pasticceria Tre Pini di Trivento. Il pane fresco del Gran Forno Pugliese arricchirà ogni evento.

Un’esperienza culturale e sensoriale unica, a cui tutti i cittadini sono invitati a partecipare. Ingresso e degustazioni sono gratuiti.