TERMOLI. In occasione della settimana dedicata alla lettura #ioleggoperché, le docenti Brittannico e Berchicci, insieme agli alunni delle classi 2^ F e 2^ G dell’Istituto Comprensivo Bernacchia Schweitzer, hanno voluto coinvolgere anche i genitori in un’esperienza immersiva nel meraviglioso mondo dei libri. L’invito all’evento era già una promessa di emozioni: “Un buon libro è un compagno che ci fa passare momenti felici”, e così è stato.

L’attività proposta ha regalato due ore di pura gioia, durante le quali i ragazzi hanno letto brani selezionati, lasciando spazio a riflessioni e alle emozioni che solo un buon libro sa suscitare. #ioleggoperché è un progetto nazionale di promozione della lettura che, grazie all’impegno di insegnanti, librai, editori, studenti e cittadini, ha permesso finora la donazione di oltre tre milioni di libri nuovi alle scuole italiane. Dal 7 al 16 novembre, le librerie aderenti raccolgono libri donati dai clienti dopo l’acquisto, destinati alle biblioteche scolastiche di ogni ordine e grado: infanzia, primaria, secondaria di primo e secondo grado.

Venerdì 7 novembre, per inaugurare l’inizio del progetto e celebrare i dieci anni di #ioleggoperché, la classe I B della scuola secondaria di primo grado “O. Bernacchia” ha visitato la libreria Mondadori, per scoprire il mestiere del libraio e approfondire il legame con il mondo dei libri. Nel pomeriggio, la generosità dei clienti ha dato vita a una straordinaria ondata di donazioni per le scuole di Termoli e dell’intero Molise, confermando ancora una volta che la lettura è un ponte che unisce, ispira e arricchisce tutta la comunità.

EB