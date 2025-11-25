“Un giro tra gli ulivi”: Colletorto celebra il cicloturismo sostenibile

COLLETORTO. Non bisogna andare troppo lontano per scoprire un contesto ambientale particolare. Paesaggio olivicolo, patrimonio storico, ambientale e culturale sono al centro dell’attenzione per conoscere, con la mountain bike, le risorse del territorio.

Per far crescere il turismo sostenibile si è svolta con successo l’iniziativa “Un giro tra gli ulivi”, che ha coinvolto numerosi amanti della bici, provenienti anche da lontano. L’evento è stato promosso dal CAI – Club Alpino Italiano, Sezione di Campobasso.

Il gruppo è stato guidato da Franco Pelillo, in collaborazione con Franco Paglia, assessore alla Cultura e al Turismo del Comune di Colletorto. A livello locale ha dato il suo contributo Pasquale Ritucci, a cui si devono le foto in bella mostra.

In bici è stato percorso un itinerario suggestivo che ha soddisfatto pienamente i partecipanti, in un contesto silente e a misura d’uomo. Nel mondo degli ulivi colletortesi, le voci dei cicloamatori si sono intrecciate a quelle dei raccoglitori impegnati nella fase conclusiva della raccolta delle olive.

La scheda tecnica, tra vie sterrate, tratti asfaltati e insediamenti rurali di antica memoria, ha lasciato un segno nei numerosi punti di sosta. Franco Pelillo, con professionalità, ha valorizzato questi luoghi del cuore, esaltando gli scorci migliori, spesso sconosciuti ai più della regione.

Tra i luoghi più suggestivi c’è il Borgo Angioino di Colletorto, arroccato dolcemente sul contesto ambientale ondulato e degradante verso la valle sottostante. Tra caseggiati rurali solitari e profili collinari coperti da macchie autunnali, l’itinerario ha stimolato curiosità e attenzione lungo tutto il percorso.

L’itinerario, lungo 32 km, ha richiesto un buon allenamento per via delle diverse quote altimetriche. Dalla montagna alle colline più dolci, su terreni sterrati e tratti asfaltati, lo spirito avventuroso dei partecipanti si è fatto sentire.

Dal reportage fotografico emergono scorci mozzafiato sul lago di Occhito, immersi nella natura autunnale, tra vecchi insediamenti rurali e insenature asciutte. Lungo il corso del Vallone di Santa Maria di Laureto si impone come spia luminosa la chiesetta seicentesca, dimora della graziosa Madonnina tra i suoi ulivi.

Destano curiosità anche la macchia mediterranea di Piana Porcara, gli ulivi secolari e la Rupe dell’Inferno, una strettissima vallata a precipizio con vegetazione e essenze arboree autoctone.

Il tracciato, ricco di storia, memorie e suggestioni, si conclude con la tradizionale foto ai piedi della torre di Giovanna I d’Angiò, simbolo identitario del luogo.

In definitiva, si tratta di un itinerario impegnativo ma gratificante per i protagonisti di questa specialità. Il turismo sostenibile, in difesa dell’ambiente, aiuta a vivere meglio. Il cicloturismo rilancia uno stile di vita sano e dinamico, facendo apprezzare la vera dimensione dell’uomo e del suo contesto ambientale, contribuendo anche alla ripresa dell’economia locale.

Luigi Pizzuto