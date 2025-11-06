Un museo di arte urbana per gli studenti

SANTA CROCE DI MAGLIANO. Santa Croce è diventata dall’11 ottobre la nuova sede del Maua (museo di arte urbana aumentata) un museo diffuso che unisce street art e realtà aumentata in cui trentadue opere d’arte urbana si trasformano in esperienze immersive digitali, fruibili attraverso smartphone, tablet o visori.
Un laboratorio permanente d’ arte urbana e sperimentazione visiva contemporanea in cui le opere realizzate nel corso delle diverse edizioni del Premio Antonio Giordano si animano grazie alla realtà aumentata.
C’è stato il raduno di tutte le classi della primaria davanti all’opera dedicata a Raffaele Capriglione: presentazione del progetto e prima sperimentazione visiva dell’opera da parte di tutti (le insegnanti coordinatrici, dopo aver scaricato l’app, hanno inquadrato l’opera con il dispositivo per attivare l’animazione in realtà aumentata).