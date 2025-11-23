GUGLIONESI. Un simbolo può resistere agli anni, ma non al silenzio: per questo, il 23 novembre è tornato a parlare di rosso.

A Castellara, nel cuore di Guglionesi, la panchina rossa inaugurata nel 2019 dall’allora sindaco Mario Bellotti e dalla consigliera del Movimento 5 Stelle Giuliana Senese è tornata protagonista di un gesto collettivo carico di significato.

Il colore, consumato dal tempo e dalle intemperie, aveva perso quella forza visiva che l’aveva resa un simbolo immediatamente riconoscibile della lotta contro la violenza sulle donne. Per questo, proprio nella giornata del 23 novembre, si è deciso di restituirle la sua voce.

Quest’anno l’iniziativa è stata promossa sotto la guida dell’amministrazione Antonacci, con il sostegno diretto della consigliera Carola Talia, che ha voluto rilanciare l’attenzione su un tema che non può permettersi di essere relegato al rituale di pochi giorni all’anno. La scelta di riprendere in mano pennelli, teli e vernice è stata pensata come un atto pubblico, aperto alla partecipazione, per trasformare un simbolo stanco in un segnale vivo.

Attorno alla panchina, il 23 novembre, si è formato un piccolo cantiere civico. Non un evento formale, ma un momento di impegno concreto, dove il rosso, denso, brillante, volutamente eccessivo, torna a essere protagonista. Ogni pennellata riporta alla luce un messaggio chiaro: la violenza di genere non è un fatto privato, non è un’ombra lontana, ma una realtà che richiede attenzione quotidiana.

La riverniciatura non è stata soltanto un gesto estetico, ma un atto di rinnovamento civile. La panchina è simbolo che, a ogni passante deve ricordare vittime, coraggio, fragilità e resistenza.

Oggi la panchina rossa è tornata a dominare lo spazio con la sua carica emotiva.

E mentre si avvicina il 25 novembre, quel rosso nuovo non è solo un colore: è un messaggio che continua a chiamare, ogni giorno, a non restare indifferenti.

Alberta Zulli



