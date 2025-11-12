Una Bibbia scritta a mano: Suor Maria Ienni e il progetto delle Figlie di San Paolo

SAN GIACOMO DEGLI SCHIAVONI. Ci siamo recati a San Giacomo degli Schiavoni per conoscere ed intervistare Suor Maria Ienni, della congregazione delle Figlie di San Paolo con residenza a Norimberga, in Germania.

Suor Maria è nata a Casalbordino, ma a 4 anni si è trasferita con la famiglia a San Giacomo degli Schiavoni. È la prima di cinque figli: ha una sorella e tre fratelli. In questi giorni è tornata a San Giacomo per visitare la sorella Lina e il fratello Antonio.

All’età di 13 anni, la famiglia si trasferisce in Germania, dove Suor Maria conosce la congregazione delle suore Paoline. Nel 1973 prende i voti: prima viene a Ingolstadt, poi si stabilisce definitivamente a Norimberga, dove vive attualmente.

Noi l’abbiamo incontrata perché ci ha parlato di un progetto editoriale realizzato con le sue consorelle Paoline. L’iniziativa ha coinvolto persone di ogni età, invitandole a riscrivere a mano pagine e capitoli della Bibbia. Grazie a questo lavoro di autentico ed efficace proselitismo, le suore sono riuscite a convincere molte persone a scrivere manualmente il testo sacro.

Una volta completato il progetto, le Suore di San Paolo hanno deciso di donare al Museo della Bibbia della Baviera un’opera unica: una Bibbia interamente trascritta a mano, suddivisa in dodici volumi. La cerimonia ufficiale si è tenuta domenica 19 ottobre, nella chiesa di Sant’Elisabetta a Norimberga, durante la celebrazione eucaristica.

Il progetto, nato nel 2003 nella sede delle suore a Francoforte sul Meno, è stato ideato e coordinato da Suor Teresa Mele e Suor Maria Ienni. Nel corso di sedici anni, più di duecento persone, tra religiose e collaboratori delle librerie paoline, hanno contribuito a ricopiare a mano l’intero testo biblico. Completata nel 2019, la monumentale opera è stata rilegata in dodici volumi e rappresenta un simbolo di fede, dedizione e amore per la Parola di Dio.

«Copiare a mano i testi della Bibbia è stata per noi un’esperienza spirituale profonda – ci ha spiegato Suor Maria –. Siamo felici di poter condividere questo frutto del nostro lavoro con tante persone».

Le Suore di San Paolo, attive nella diffusione del Vangelo attraverso i mezzi di comunicazione, gestiscono librerie e spazi di incontro dedicati alla spiritualità e alla cultura.

Con le immagini di Nicola Mastrogiuseppe, abbiamo ascoltato la dolce e simpatica Suor Maria Ienni della congregazione delle Figlie di San Paolo di Norimberga.

Michele Trombetta