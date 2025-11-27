“Una stanza tutta per sé”: i Lions contro la violenza di genere

CAMPOBASSO. Il 22 novembre 2025 si è svolto a Campobasso il convegno “Una stanza tutta per sé. Evoluzione della parità di genere dall’antichità ad oggi”, organizzato dal Lions Club Campobasso, dal Lions Club Termoli Host e da tutti i club della Zona B e della VII Circoscrizione. L’iniziativa ha riaffermato la forte alleanza tra i Lions nella lotta contro la violenza su donne e minori, affrontando il tema da prospettive psicologiche, giuridiche e istituzionali.

Durante il convegno, i saluti di apertura sono stati affidati all’Assessore Adele Fraracci, al Presidente della Zona B Domenico Fabbiano, e ai Presidenti dei Lions Club di Campobasso e Termoli Host, Antonello Di Stella e Nicola Muricchio. La moderazione è stata curata da Dalila Catenaro, mentre le relatrici – tra cui l’onorevole Elisabetta Lancellotta, la psicologa Desirée Mancinone e la Lion avv. Elena De Oto – hanno approfondito le dinamiche della violenza di genere e le strategie di prevenzione e supporto.

Particolarmente rilevante è stato l’intervento di Desirée Mancinone, che ha illustrato l’impatto psicologico devastante della violenza, dell’abuso e delle molestie, sottolineando l’importanza di ascoltare e tutelare le vittime per garantire un’efficace risposta al fenomeno. Elena De Oto ha evidenziato come l’isolamento sociale colpisca molte vittime, spesso sanzionate o colpevolizzate anche dai familiari.

L’incontro ha inoltre ribadito l’importanza di educare al rispetto e alla parità di genere come strumento fondamentale per prevenire la violenza futura. La violenza contro le donne è stata definita un fallimento collettivo della società, superabile solo tramite un impegno condiviso nella formazione delle nuove generazioni e nella promozione di valori di uguaglianza e responsabilità.

Il convegno ha fatto da eco a un evento parallelo a Borgo Egnazia, in Puglia, dove il Governatore del Distretto Lions 108 A Stefano Maggiani e la Presidente del Consiglio dei Governatori Rossella Vitali, insieme al I Vice Presidente Internazionale Mark S. Lyon, hanno sottoscritto un Protocollo d’intesa con la Consigliera Nazionale di Parità per rafforzare le azioni di tutela e prevenzione.

Grazie alla collaborazione tra i club locali e le istituzioni, in Molise sono già attive tre “Sale di Ascolto” dedicate a minori e donne vittime di violenza, tra cui la Sala Melvin Jones presso la Questura e le Sale Rosa del Comando Provinciale dei Carabinieri e della Caserma di Larino. Questi spazi rappresentano un esempio concreto dell’impegno dei Lions nel combinare intervento diretto, prevenzione e sensibilizzazione delle giovani generazioni.

La sinergia tra Lions Club Campobasso, Termoli Host, gli altri club della Zona B e della VII Circoscrizione costituisce un modello virtuoso nella lotta alla violenza di genere, capace di unire energia locale e impegno istituzionale, contribuendo alla costruzione di una società più giusta, equa e sicura.

