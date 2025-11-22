X
sabato 22 Novembre 2025
Uno sgabello dai piedi rossi per ricordare e agire

  • Redazione
  • Cultura e società

TERMOLI. Ecoctrl promuove un’iniziativa di sensibilizzazione in occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, trasformando un proprio prodotto in un simbolo civico dedicato alla memoria delle vittime e alla responsabilità collettiva.

Lo sgabello con piedi rossi e seduta nera rappresenta un invito alla consapevolezza e all’impegno quotidiano. I piedi rossi richiamano la memoria delle vittime di femminicidio, mentre la seduta nera richiama il dovere sociale di mantenere alta l’attenzione e contrastare ogni forma di violenza sulle donne.

L’evento si terrà il 24 novembre dalle ore 14 alle 17 nella sede di Ecoctrl. Saranno presenti collaboratori, partner istituzionali e rappresentanti del territorio. Durante il momento di incontro interverrà anche un centro antiviolenza con un contributo dedicato a testimonianze e approfondimenti sul tema.

Dichiarazione del Ceo Fausto Di Stefano

“Non intendiamo limitarci a ricordare, ma vogliamo agire. Questo sgabello rappresenta un invito a non distogliere lo sguardo e a riconoscere la violenza come fenomeno culturale e sociale che deve essere contrastato ogni giorno.
Crediamo che simboli concreti e responsabili possano contribuire a generare consapevolezza, orientando atteggiamenti e decisioni nelle realtà in cui viviamo e operiamo”.

L’iniziativa si inserisce in un percorso aziendale orientato alla responsabilità sociale, con l’obiettivo di promuovere comportamenti attenti, relazioni virtuose e collaborazione attiva tra imprese, istituzioni e comunità del territorio.