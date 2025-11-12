Ylenia Paladino e Stefania Romito a Termoli: un viaggio tra arte e parole

TERMOLI. Dopo il successo alla Fiera Internazionale del Libro di Francoforte, il saggio “Tra parole e immagini – Un viaggio nella creazione artistica e letteraria”, scritto da Ylenia Paladino e Stefania Romito, si prepara a raggiungere anche New York e Madrid.

A grande richiesta, il libro verrà nuovamente presentato a Termoli, domenica 16 novembre alle ore 18:30, presso il Teatro del Crocifisso.

Sarà un evento speciale, pensato per coinvolgere tutti e cinque i sensi, che si concluderà con un elegante aperitivo a base di prosecco rosato e stuzzichini.

Con emozione e un pizzico di incredulità, la professoressa Ylenia Paladino, docente di Arte presso il Liceo Artistico “Palizzi” di Lanciano e artista affermata, racconta il momento in cui – sabato 18 ottobre alle ore 17 – ha ricevuto la telefonata che annunciava l’interesse internazionale per il libro:

«È stata una sorpresa che ha toccato corde profonde dell’anima. La chiamata d’oltreoceano non me la sarei mai aspettata… e pensare che questo libro inizialmente neanche volevo scriverlo!», confessa con sincerità.

Il saggio sulla creatività artistica e letteraria, dal taglio filosofico ed esistenziale, indaga la relazione tra parola e immagine, tra creatività e introspezione. Al centro anche un tema delicato e attuale come la cherofobia: la paura di non meritare la felicità. Un argomento che sarà approfondito durante la presentazione, dove il pubblico potrà intervenire con domande e riflessioni.

La coautrice Stefania Romito, scrittrice milanese e giornalista pubblicista di fama nazionale, conferma l’intento del libro: raggiungere un pubblico ampio e trasversale, stimolando pensiero, emozione e consapevolezza.

Un ringraziamento speciale va al Comitato di Quartiere Sant’Alfonso e al suo presidente Gianfranco Cannarsa, per aver promosso l’iniziativa, e a Don Elio per la consueta disponibilità nell’aprire le porte del Teatro della Chiesa del Crocifisso.

A condurre l’incontro sarà il giornalista Emanuele Bracone, mentre il dialogo con l’autrice sarà affidato all’ex Dirigente scolastico e docente Antonio Musacchio. A moderare la serata sarà il presidente dell’Associazione di Quartiere Sant’Alfonso, Gianfranco Cannarsa.

Le letture saranno a cura della professoressa di italiano Nicoletta Graziano, insieme a Patrizia Tirabassi, Linda Torraco e Maria Dellabernardina.

Non mancheranno momenti artistici di grande impatto: le installazioni scultoree in pietra di Agostino Senese, accompagnate dalle suggestive sonorità degli strumenti a fiato etnici di Luca Mastrogiuseppe, offriranno un’esperienza sensoriale completa.

La sala sarà impreziosita da un allestimento speciale, con i dipinti selezionati per l’Arsenale 2026 e per Cannes 2025. Quasi tutti i quadri si ispirano agli scatti fotografici di Angela Costantiello, che immortala frammenti di quotidianità trasformati in poesia visiva attraverso la pennellata di Ylenia Paladino.

Il libro è stato recentemente presentato anche a Roma, presso la Sala Congressi dell’EUR e all’UNAR (zona Parioli), riscuotendo un’ottima accoglienza. Le due autrici torneranno nella capitale il mese prossimo, in occasione della prestigiosa Fiera Internazionale del Libro di Roma, dove il loro volume è stato selezionato tra le opere promosse da case editrici circoscritte.

Ingresso libero.