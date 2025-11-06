Auto: dagli antifurti alle polizze, tutte le principali tutele contro i tentativi di furto sempre più smart

L’Italia si conferma il Paese in cui c’è la concentrazione maggiore di automobili per abitanti all’interno dell’Unione Europea, come rilevato da Eurostat.

Una presenza così elevata di mezzi porta con sé anche l’aumento di probabilità che possano verificarsi dei furti e in effetti, secondo l’indagine svolta da LoJack, nel 2024 il nostro Paese si è piazzato al secondo posto per questo particolare reato, secondo solo alla Francia.

Come provare a invertire questa tendenza, anche alla luce del fatto che al giorno d’oggi i tentativi di furto, da parte dei ladri, stanno diventando sempre più smart?







I metodi più utilizzati dai ladri per i furti di auto



Negli ultimi anni, il progresso tecnologico ha impattato anche sulle tecniche impiegate dai ladri nei loro furti.

A questo proposito, attualmente uno dei metodi più utilizzati risulta essere il cosiddetto relay attack, una tecnica che consente ai malintenzionati di ingannare il software del veicolo e accedere in modo fraudolento all’interno delle vetture dotate di smart key.

Un altro dispositivo utilizzato dai ladri è il jammer, un disturbatore di segnale che impedisce al proprietario di chiudere l’automobile con il telecomando, lasciandola aperta e incustodita a propria insaputa mentre i malintenzionati possono agire indisturbati.

Un altro metodo innovativo è il CAN injection, con cui i ladri accedono alla rete CAN dell’auto, solitamente smontando un faro, per disattivare l’immobilizzatore tramite l’invio di falsi messaggi di autenticazione della chiave.





Gli strumenti più efficaci per la prevenzione dei furti d’auto



Per difendersi con efficacia dalle tecniche sempre più innovative messe a punto dai ladri, è importante adottare per la propria auto soluzioni altrettanto all’avanguardia.

Ne costituisce un esempio l’antifurto elettronico, un sistema avanzato che non solo diminuisce la possibilità che la macchina venga rubata, ma contribuisce ad aumentare le chance di ritrovare una vettura eventualmente sottratta dai ladri.

Si tratta di dispositivi come l’allarme antieffrazione, uno strumento che in caso di tentativo di furto blocca immediatamente l’avviamento del motore e attiva un allarme sonoro che attira l’attenzione dei passanti e spinge i malintenzionati alla fuga.

Un modello ancora più evoluto è l’antifurto satellitare, un sistema di allarme che in caso di furto consente di localizzare il veicolo attraverso un apposito dispositivo GPS installato all’interno dell’auto.





Come tutelarsi economicamente dai furti con la polizza auto



Il furto dell’auto comporta una serie di disagi, tra cui il danno economico legato alla perdita della vettura e alla necessità di acquistare un altro veicolo per spostarsi. Per tutelarsi su questo fronte, in fase di stipula della polizza auto è possibile scegliere di abbinare alla Responsabilità Civile la garanzia accessoria Furto e incendio.

Naturalmente, le eventualità coperte da questo prodotto possono variare sulla base della compagnia a cui si fa riferimento, per questo in fase di scelta è fondamentale informarsi adeguatamente leggendo l’apposito Set Informativo, così da orientarsi verso una soluzione in grado di rispondere al meglio alle proprie necessità.

Per esempio, optando per l’assicurazione auto online di Verti, vero e proprio punto di riferimento del settore, è possibile usufruire di una garanzia Furto e incendio che tutela dai danni al veicolo, agli accessori di serie e agli optional, se menzionati nella scheda della polizza, e dai danni provocati dai tentativi di furto e scasso. A tutto ciò si affianca, ovviamente, la copertura dai danni da incendio.

Una volta attivata la garanzia accessoria Furto e incendio, in caso di furto del veicolo basta sporgere denuncia presso le autorità competentiper tutelarsi dagli eventuali danni provocati da altri con la propria vettura. Dal momento della denuncia, infatti, non si è più responsabili dai sinistri causati da chi ha rubato la macchina.





Altri accorgimenti utili per provare a difendersi dai furti di auto



La prevenzione dei furti passa anche attraverso una gestione attenta delle proprie abitudini quotidiane.

Per esempio, può essere utile evitare che l’auto rimanga parcheggiata per lunghi periodi nello stesso luogo, così da non attirare l’attenzione dei malintenzionati.

Allo stesso modo, conviene adottare piccoli accorgimenti che rendano meno agevole l’intervento dei ladri, come la scelta di aree di sosta più esposte al passaggio oppure videosorvegliate.

Nei periodi di festa o in caso di viaggi lunghi, infine, può essere utile chiedere a un vicino o a un’altra persona di fiducia di controllare la macchina di tanto in tanto o, se possibile, lasciarla in un box o in una rimessa sorvegliata.