Confronto sul futuro tra gli operatori balneari del Sib

TERMOLI. Non un rituale burocratico, ma un confronto serrato sul futuro delle concessioni balneari. Il presidente regionale del Sindacato Italiano Balneari, Domenico Venditti, ha guidato l’assemblea negli spazi di Confcommercio Termoli tracciando il bilancio della stagione 2025 e affrontando il nodo Bolkestein. «Una stagione con dinamiche particolari», ha osservato, segnata da alternanze tra pieni e cali imprevisti, ma con agosto capace di riportare i numeri sui livelli dello scorso anno. Un bilancio positivo, che però non basta a dissipare le ombre normative.

Al centro del dibattito il dossier Bolkestein: emendamenti ancora in gestazione, pronunce contrastanti del Consiglio di Stato, bocciature parziali della Commissione Europea sul project financing. Un quadro incerto, che rischia di destabilizzare il comparto e che impone compattezza. Venditti ha ribadito la necessità di una categoria coesa, pronta a rispondere con tempestività alle evoluzioni legislative.

Sul tavolo anche le prime proposte per la prossima stagione: ottimizzare i servizi, intercettare la domanda turistica, prevenire le criticità emerse nell’estate scorsa. Idee ancora preliminari, ma segnale di una volontà di non restare fermi. «Un’assemblea informale, ma utile a consolidare il confronto interno», ha concluso Venditti, promettendo aggiornamenti nelle prossime settimane. Un dialogo continuo, in un momento cruciale per il futuro delle spiagge molisane.

Emanuele Bracone