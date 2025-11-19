Giovanni Sorella premiato al Tesi Contest: eccellenza molisana nella proprietà intellettuale

SAN GIACOMO DEGLI SCHIAVONI. Il molisano Giovanni Sorella, originario di San Giacomo degli Schiavoni e laureato presso l’Università degli Studi di Torino, è tra i vincitori della tredicesima edizione del Tesi Contest, il premio nazionale promosso da Studio Torta per valorizzare i migliori lavori accademici dedicati alla proprietà intellettuale. La sua tesi, dal titolo “La responsabilità delle piattaforme online per violazioni del diritto di marchio: analisi e modelli di responsabilità”, è stata selezionata tra decine di candidature provenienti da atenei di tutta Italia.

Il riconoscimento rappresenta il coronamento di un percorso accademico entusiasmante per il giovane giurista, che vanta già importanti esperienze in primari studi legali con sede a Torino e che sta proseguendo il suo percorso di crescita nell’ambito dei diritti di tutela della proprietà intellettuale.

Dal 2013, il Tesi Contest premia le migliori tesi di laurea dedicate al tema della proprietà intellettuale e al suo ruolo nella società contemporanea, contribuendo a diffondere la cultura della tutela delle idee e dell’innovazione tra le nuove generazioni. Anche in questa edizione, numerose le candidature ricevute, provenienti dagli atenei di tutta Italia, confermando la crescente partecipazione e il consolidamento del premio come punto di riferimento nel panorama accademico nazionale.

La cerimonia di premiazione si è svolta a Bologna, nella sede di Confindustria Emilia Area Centro, confermando la centralità del contest nel panorama accademico nazionale.

“La scelta di Confindustria Emilia Area Centro come sede della cerimonia di premiazione della tredicesima edizione del ‘Tesi Contest’ rappresenta un segnale importante del suo percorso di crescita e diffusione su tutto il territorio nazionale”, ha sottolineato Simone Mangini, partner nella sede di Bologna di Studio Torta. “Un segnale che valorizza il ruolo dell’Emilia-Romagna come crocevia di eccellenze industriali e universitarie e che consolida il Tesi Contest come punto di incontro tra giovani talenti e imprese orientate all’innovazione.”

“La tredicesima edizione testimonia il successo di un’iniziativa che, anno dopo anno, continua a espandersi sia in termini di partecipazione che di qualità dei lavori”, ha aggiunto Matteo Maccagnan, co-managing partner di Studio Torta. “È un segnale importante, che conferma quanto il tema della tutela delle idee e dell’innovazione sia ormai parte integrante della formazione di una nuova generazione di professionisti e che queste iniziative hanno l’obiettivo di rafforzare il dialogo tra mondo accademico, professionale e industriale, contribuendo a creare una cultura della proprietà intellettuale sempre più diffusa nel nostro Paese.”

Alla cerimonia di premiazione sono intervenuti, in rappresentanza di Studio Torta, Simone Mangini, Matteo Maccagnan, Stefania Berta e Alessio Mangraviti.

La dott.ssa Paola Guidi ha portato i saluti istituzionali di Confindustria Emilia Area Centro, evidenziando l’importanza di queste iniziative per premiare il merito dei giovani studenti e incentivare il dialogo tra professionisti, università e imprese per tutelare la creatività e la proprietà intellettuale.