Il “Trofeo del Drago 2025” accende a Termoli agonismo, memoria e comunità in un solo colpo

TERMOLI. Il Palasabetta di Termoli si è trasformato questa mattina in un’arena di emozioni, sudore e memoria viva: è tornato il Trofeo del Drago, giunto alla sua edizione 2025 e al 4° Memorial dedicato al Gran Maestro Salvatore De Gregorio, figura fondativa del Kung Fu molisano e anima dello stile del Drago. L’evento, iniziato alle ore 10, ha richiamato decine di scuole e centinaia di atleti da tutta la regione e oltre, per una giornata di gare nelle specialità sanda e qingda del Wushu Kung Fu.

Un’eredità che pulsa ancora

A sette anni dalla sua scomparsa, il nome di Salvatore De Gregorio continua a essere pronunciato con rispetto e gratitudine. Fondatore dell’Associazione Nazionale Kuoshu del Drago (ANKD), De Gregorio ha formato generazioni di praticanti, trasmettendo non solo tecnica ma valori: disciplina, controllo, rispetto. I suoi fratelli, Matteo e Antonio, oggi Maestri di riferimento, hanno aperto la giornata con parole che hanno commosso il pubblico e gli allievi: “Il vero combattimento è quello contro sé stessi. Salvatore ci ha insegnato a vincerlo ogni giorno”. Presenti il sindaco Nico Balice, il consigliere comunale e maestro dello sport Bruno Fraraccio, così come il presidente del Coni Molise, Benito Suliani.

Scuole, atleti, pubblico: il Molise marziale si ritrova

Presenti le storiche scuole ANKD di Termoli, Guglionesi e Campomarino, guidate dai Maestri Costanzo e Vincenzo Di Labbio, insieme alle sedi AWKR di Riccia e S. Elia, ANKL di Larino e Casacalenda, ANKSCM di Santa Croce di Magliano, ITKKA di Campobasso, Shaolin Wushu di Pescara e Kung Fu Trani. Una rete che ha portato al Palasabetta oltre 150 atleti, dai giovanissimi ai veterani, in un crescendo di combattimenti tecnici e spettacolari.

Il pubblico, accorso numeroso, ha gremito le tribune, applaudendo con entusiasmo ogni incontro. Le gare hanno alternato momenti di tensione agonistica a gesti di sportività pura, con abbracci tra avversari e saluti rituali che ricordano quanto il Kung Fu sia prima di tutto arte e cultura.

Il podio e la sfida del futuro

A dominare la competizione è stata la scuola Tifernus Dragon Campomarino, che ha conquistato il gradino più alto del podio, seguita dalla ANKD Termoli e dalla ANKL Larino.

Ma al di là delle medaglie, il vero trofeo è stato il senso di comunità, la continuità di un insegnamento, la capacità di un territorio di ritrovarsi attorno a un simbolo: il Drago.

“Il Drago non muore, cambia forma”, e oggi, in ogni pugno, in ogni parata, in ogni sguardo concentrato sul tatami, quel Drago ha respirato ancora.

Emanuele Bracone