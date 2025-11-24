Mediterranea Biotecnologie celebra i 25 anni col meeting internazionale

TERMOLI. Per una settimana Termoli e il Molise diventano crocevia globale dell’innovazione biotecnologica nel settore lattiero-caseario e alimentare. Da oggi, lunedì 24, al 28 novembre, all’hotel Meridiano, si svolge l’International Meeting 2025, appuntamento strategico che porta in città oltre venti aziende provenienti da cinque continenti – Europa, Africa, Asia e Americhe.

A organizzare l’evento è la Rete d’Impresa «In Hub for Nutrition», che riunisce tre eccellenze del territorio molisano con ruoli distinti e complementari: Mediterranea Biotecnologie, specializzata nella produzione e nello sviluppo di fermenti lattici e probiotici; Igea, cuore operativo delle strategie di internazionalizzazione; Scienzanova, avanguardia dedicata alla ricerca scientifica. Insieme formano un ecosistema unico capace di tradurre l’innovazione in prodotti di successo globale.

Un anniversario prestigioso corona l’incontro: Mediterranea Biotecnologie festeggia 25 anni di attività, un quarto di secolo durante il quale a Termoli è nata e prosperata un’eccellenza italiana, in un luogo dove «la ricerca incontra la natura, e la scienza diventa tradizione». Dal sogno di portare innovazione e qualità attraverso soluzioni biotecnologiche è nata una realtà consolidata che guarda al futuro con la passione di sempre. «Innovare per noi significa continuare a investire in infrastrutture, in tecnologia, ma soprattutto nelle persone. È l’unico modo in cui la nostra storia può continuare a crescere. L’internazionalizzazione non è solo vendere all’estero, ma costruire solide relazioni. È proprio questo il ruolo di Igea, che con il supporto dei suoi partner crea un ponte tra le nostre innovazioni e le esigenze di tutti i mercati del mondo», spiegano i fondatori Enrico Biraschi e Roberto Gagliardi.

I frutti di questo impegno sono tangibili: dalle colture di bio-protezione, che contrastano naturalmente le contaminazioni microbiche negli alimenti riducendo l’uso di conservanti chimici e aumentando la vita commerciale dei prodotti, ai probiotici che arricchiscono gli alimenti garantendo un accesso facile a un’alimentazione più funzionale, equilibrata e sostenibile, anche in produzioni totalmente vegetali. L’International Meeting 2025 non è solo un momento di incontro, ma una piattaforma operativa per definire le linee guida del settore: le aziende termolesi presenteranno ai loro partner mondiali le strategie di sviluppo globale, le opportunità di espansione e di rafforzamento dei brand nei vari mercati, i piani di crescita territoriale mirati.

L’obiettivo è rafforzare collaborazioni solide basate su innovazione, competenze, ricerca e risultati, per affrontare insieme le sfide dei mercati globali con un’attenzione prioritaria alla sicurezza alimentare e a modelli etici e sostenibili. Il messaggio che parte da Termoli è chiaro: l’avanguardia nella ricerca biotecnologica per l’alimentare non nasce solo nei grandi poli metropolitani, ma anche in territori ricchi di sapere e tradizione come il Molise, dove la consapevolezza del proprio passato diventa motore per integrare in modo sostenibile l’innovazione con le radici, rendendo unici i sapori nel mondo di domani.

