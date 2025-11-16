Prima vittoria in serie B per la Termoli Pallavolo

TERMOLI. Alla sesta giornata di andata del campionato di Volley Maschile di Serie B Interregionale arriva finalmente la prima vittoria secca per 3-0 dei ragazzi di coach Peppe Del Fra. Di fronte, questa sera, c’erano i calabresi della Birra Cala Spes Praia Volley, che alla vigilia precedevano i termolesi di due punti.

Con questo successo pieno, invece, l’Occhionero Termoli Pallavolo compie il sorpasso, salendo a quota 4 punti e relegando proprio i calabresi in ultima posizione a 3.

Soddisfatto – e ne ha ben donde – il coach termolese, dopo un inizio di stagione in cui, nelle prime cinque giornate, aveva affrontato soltanto squadre della metà classifica in su. Ora arriva finalmente un po’ di respiro, con formazioni più alla portata o quantomeno sullo stesso livello tecnico, come quella di Praia.

La partita ha visto un netto 3-0 per i giallorossi. Solo il secondo set è stato realmente equilibrato e si è deciso ai vantaggi, 26-24. Primo e terzo parziale, entrambi chiusi 25-17, hanno visto sempre avanti la formazione guidata da Palli, Costantino & Co.

Coach Peppe Del Fra e i suoi ragazzi potranno ora trascorrere una settimana emotivamente più tranquilla e serena: il gruppo ha offerto molte delle risposte che l’allenatore aspettava. Una prestazione convincente e solida, che fa ben sperare per il prosieguo della stagione.

Occhionero Termoli Pallavolo – Birra Cala Spes Praia Volley 3-0

(25-17, 26-24, 25-17)

Michele Trombetta