«Sprechi, danni e attrezzature abbandonate: il porto di Campomarino al centro delle polemiche»

CAMPOMARINO. La gestione del porto torna al centro del dibattito pubblico.

Dopo le immagini e i video diffusi online negli ultimi giorni, che mostrano attrezzature danneggiate e mezzi alla deriva, il gruppo consiliare di opposizione “Campomarino che vorrei” interviene con una nota dura e circostanziata, denunciando sprechi, incuria e mancanza di trasparenza nell’utilizzo delle risorse pubbliche.

Secondo quanto riportato, la draga acquistata dal Comune — un macchinario dal costo superiore ai 100 mila euro — avrebbe subito danni significativi durante l’ultima mareggiata: le cime di ancoraggio si sarebbero rotte, lasciando il mezzo alla deriva, con infiltrazioni d’acqua che potrebbero aver compromesso parte degli impianti elettrici. Al momento non è stato diffuso alcun report tecnico ufficiale sulle reali condizioni.

A rendere più grave il quadro contribuiscono altri elementi: un mezzo meccanico insabbiato sulle dune, che secondo alcuni non sarebbe di proprietà comunale, e varie attrezzature — tubi galleggianti e materiali — segnalate come abbandonate o lasciate alla deriva dopo il maltempo.

Il gruppo consiliare sottolinea come la cittadinanza stia esprimendo crescente malcontento per quella che viene percepita come una gestione approssimativa dei fondi pubblici. Lo stato attuale dell’area rischia di trasformarsi non solo in spreco di risorse, ma in un duro colpo alle speranze di rilancio turistico ed economico della comunità. «Non possiamo permetterci di vedere andare in rovina attrezzature costose senza una supervisione adeguata», lamentano operatori locali. «Il porto dovrebbe essere un motore per la nostra economia, non un simbolo di incuria».

Restano aperte domande cruciali: chi coprirà i costi di ripristino? Esistono assicurazioni attive, contratti di manutenzione, responsabilità di ditte esterne?

E ancora: con quali criteri vengono scelti i soggetti affidatari dei lavori portuali, e quali competenze garantiscono nella gestione di mezzi e infrastrutture di valore così elevato?

Per Campomarino che vorrei è indispensabile che l’amministrazione comunale compia un atto di umiltà: riconoscere le criticità, rivedere le modalità di gestione, individuare soluzioni nuove e competenti per evitare il ripetersi di episodi simili. In attesa di comunicazioni ufficiali, restano le immagini dei danni e le domande di una comunità che chiede chiarezza, professionalità e un uso più attento delle risorse pubbliche — condizioni indispensabili per restituire dignità e futuro al porto di Campomarino.

