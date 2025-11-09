Testa-coda amaro per la Termoli Pallavolo a Molfetta

TERMOLI. Quinta giornata della Serie B Interregionale di Pallavolo Maschile, altra sconfitta per la Termoli Pallavolo.

Sul parquet del Palazzetto “G. Poli” di Molfetta è andato in scena il classico testa-coda che ogni campionato prima o poi propone. Da una parte l’Indeco Molfetta, capolista a punteggio pieno con 12 punti frutto di quattro vittorie da 3 punti; dall’altra l’Occhionero Termoli Pallavolo, fanalino di coda con un solo punto, conquistato in cinque gare (quattro perse per 3-0 e una per 3-2).

Un match dal pronostico chiuso, vista la forza dei pugliesi, ma nello sport – si sa – Davide talvolta riesce a sorprendere Golia. Non è stato però questo il caso: Molfetta ha confermato tutto il suo valore vincendo con un netto 3-0 (25-17, 25-12, 25-16).

Nonostante il divario tecnico, i ragazzi di coach Del Fra hanno messo in campo impegno e concentrazione, gli aspetti su cui il tecnico termolese insiste fin dall’inizio di questo difficile campionato.

La differenza di esperienza e qualità era evidente, ma l’Occhionero Termoli non ha certo steso il tappeto rosso agli avversari, che hanno comunque dovuto sudare ogni punto.

La nota positiva arriva proprio dall’atteggiamento della squadra: Del Fra può dirsi soddisfatto della grinta e della dedizione dei suoi, qualità che restano fondamentali per costruire, passo dopo passo, una crescita concreta anche contro “tritasassi” come l’Indeco.

Michele Trombetta