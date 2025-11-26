A caccia del posto fisso: oltre 500 domande per il concorso al Comune di Termoli

TERMOLI. Oggi è il grande giorno: il Comune di Termoli ha dato il via al concorso per due posti da collaboratore amministrativo, e la risposta dei cittadini non si è fatta attendere. Sono tante le persone che si sono radunate in fila, con speranze, curriculum e un po’ di tensione da “esame di maturità” negli occhi. Sono oltre 500 le domande pervenute in comune per assicurarsi un posto fisso a tempo indeterminato.

Il concorso, che prevede prove scritte e orali, mira a selezionare due nuovi operatori esperti per rafforzare l’organico comunale e dare una marcia in più ai servizi pubblici. Tra diritto amministrativo, codice di comportamento, inglese e strumenti informatici, oggi non si cerca solo un posto di lavoro, ma il sogno del posto fisso a tempo indeterminato.

Chi è in fila prova a scherzare sulla situazione: “Speriamo che il caffè regga fino alla prova scritta!” commenta un giovane candidato, mentre altri sfogliano appunti e simulano quiz davanti agli amici. Tra chi spera nella fortuna e chi punta tutto sulla preparazione, la tensione è palpabile, ma non manca il sorriso.

Con una fila così lunga, la giornata si preannuncia intensa: ma per molti, la possibilità di assicurarsi un posto fisso nel Comune di Termoli vale ogni attesa.

AZ