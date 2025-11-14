«Acc verso la rinuncia alla Gigafactory di Termoli»

TERMOLI. La testata specializzata Milano Finanza ha lanciato la notizia che tutti pensavano, dopo un anno e mezzo di stop e che nessuno avrebbe voluto, chiaramente col ‘condizionale’.

La Gigafactory di Termoli, inizialmente annunciata come il primo grande impianto italiano per la produzione di batterie per veicoli elettrici, rischia di essere definitivamente abbandonata.

La joint venture Automotive Cells Company (Acc), composta da Stellantis, Mercedes-Benz e TotalEnergies, secondo indiscrezioni sarebbe vicina a rinunciare al progetto. Le cause sono molteplici: il costo dell’energia in Italia è tra i più alti d’Europa, reso ancora più insostenibile dalla rinuncia al gas russo, e una Gigafactory è un impianto estremamente energivoro. Inoltre, la domanda di auto elettriche in Italia è debole, con una quota di mercato BEV ferma al 5-6%, sostenuta solo da incentivi instabili e immatricolazioni a km zero per evitare sanzioni sulle emissioni.

Le batterie NMC (nichel-manganese-cobalto) che Acc avrebbe dovuto produrre sono tecnologicamente avanzate ma costose, rendendo i veicoli elettrici meno accessibili rispetto a quelli dotati di batterie LFP (litio-ferro-fosfato), più economiche e oggi preferite dal mercato. In parallelo, Stellantis ha avviato in Spagna, a Saragozza, la costruzione di una nuova Gigafactory in collaborazione con il colosso cinese Catl, leader mondiale nella produzione di batterie. L’impianto spagnolo, con un investimento di 4,1 miliardi di euro, produrrà un milione di batterie LFP all’anno, generando 3.000 posti di lavoro diretti. La Spagna offre condizioni più favorevoli: energia a prezzi più bassi, nessun sostegno ai dazi UE contro le auto elettriche cinesi, e una politica industriale più aperta alla cooperazione con Pechino.

La prima pietra della Gigafactory di Saragozza sarà posata entro fine novembre 2025. In Italia, invece, i sindacati hanno indetto una manifestazione per il 29 novembre a Termoli per protestare contro l’abbandono del progetto e difendere l’occupazione. Il dirigente Stellantis Filosa, durante una visita in Italia a ottobre 2025, ha dichiarato che il gruppo è in attesa della decisione finale di Acc entro la fine dell’anno. Il confronto tra Termoli e Saragozza è impietoso: mentre il progetto italiano è fermo, quello spagnolo avanza rapidamente, sostenuto da una strategia industriale più pragmatica e da una partnership con un attore globale come Catl. Il sogno italiano di una filiera nazionale delle batterie si infrange contro una realtà fatta di costi elevati, scelte politiche penalizzanti e una domanda interna troppo debole per giustificare investimenti di tale portata.

EB