Acli Molise in piazza per la Gigafactory, «Non possiamo perdere altri posti di lavoro»

TERMOLI. Sabato 29 novembre 2025, a Termoli, si terrà una grande mobilitazione promossa dai sindacati per salvaguardare il futuro della Gigafactory di Contrada Pantano Basso. L’iniziativa è considerata cruciale per il destino produttivo e sociale del basso Molise.

Lo stabilimento, attualmente occupa circa 1.800 lavoratori, a fronte dei 3.000 di qualche anno fa, e rappresenta un pilastro economico per l’intero territorio.

«Le Acli del Molise – dichiara Enzo Scialò, presidente regionale – sostengono con forza i lavoratori e le loro famiglie e partecipano alla mobilitazione per evidenziare quanto la crisi dello stabilimento Stellantis non riguardi solo gli addetti diretti e l’indotto metalmeccanico, ma tutto il territorio».

La crisi industriale, infatti, rischia di provocare un impoverimento diffuso, colpendo un’area già fragile e fortemente dipendente dal terziario.

Le Acli del Molise sottolineano l’urgenza di risposte concrete da parte delle istituzioni regionali e nazionali e invitano la società civile a partecipare alla mobilitazione del 29 novembre, vista come l’inizio di un percorso più ampio a difesa del lavoro, della dignità e del futuro dell’intero Molise.