Al via i lavori di manutenzione al porto turistico “Marina di Santa Cristina”

CAMPOMARINO. Dal 10 al 18 novembre 2025 il Comune di Campomarino effettuerà lavori di rimozione e spostamento dei sedimenti accumulati lungo il canale di accesso al porto turistico “Marina di Santa Cristina”, al fine di garantire la sicurezza della navigazione e il regolare ingresso e uscita delle imbarcazioni.

I lavori, coordinati dall’ingegner Liberato Teberino, responsabile unico del procedimento, saranno svolti nell’ambito del porto in concessione al Comune, e si concentreranno sulla canaletta iniziale e finale dell’imboccatura portuale, dove l’accumulo di materiale sabbioso ha creato criticità per le unità navali.

La Capitaneria di porto di Termoli, con ordinanza urgente, ha disposto l’interdizione della navigazione, della sosta, dell’ormeggio e della balneazione nell’area interessata durante l’orario diurno, dall’alba al tramonto. I comandanti delle imbarcazioni dovranno mantenere una distanza minima di 100 metri dalle unità impegnate nei lavori e attenersi a tutte le indicazioni della direzione lavori.

Le operazioni sono autorizzate dalla Regione Molise e dall’ARPA Molise, che hanno confermato la natura di ordinaria manutenzione e il basso impatto ambientale dell’intervento. Non sono soggette ai divieti le unità della Guardia Costiera, delle forze di polizia e i mezzi della ditta esecutrice.

Eventuali violazioni comporteranno sanzioni secondo il Codice della Navigazione e le normative vigenti, con responsabilità civile e penale per danni o incidenti derivanti dalla condotta trasgressiva.