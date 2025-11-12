X
mercoledì 12 Novembre 2025
Al via i lavori di manutenzione al porto turistico “Marina di Santa Cristina”

  • Redazione
  • Lavoro ed economia

CAMPOMARINO. Dal 10 al 18 novembre 2025 il Comune di Campomarino effettuerà lavori di rimozione e spostamento dei sedimenti accumulati lungo il canale di accesso al porto turistico “Marina di Santa Cristina”, al fine di garantire la sicurezza della navigazione e il regolare ingresso e uscita delle imbarcazioni.

I lavori, coordinati dall’ingegner Liberato Teberino, responsabile unico del procedimento, saranno svolti nell’ambito del porto in concessione al Comune, e si concentreranno sulla canaletta iniziale e finale dell’imboccatura portuale, dove l’accumulo di materiale sabbioso ha creato criticità per le unità navali.

Ordinanza n° 060-2025 – Lavori di Movimentazione sedimenti porto turistico Marina Santa Cristina – CampomarinoDownload

La Capitaneria di porto di Termoli, con ordinanza urgente, ha disposto l’interdizione della navigazione, della sosta, dell’ormeggio e della balneazione nell’area interessata durante l’orario diurno, dall’alba al tramonto. I comandanti delle imbarcazioni dovranno mantenere una distanza minima di 100 metri dalle unità impegnate nei lavori e attenersi a tutte le indicazioni della direzione lavori.

Le operazioni sono autorizzate dalla Regione Molise e dall’ARPA Molise, che hanno confermato la natura di ordinaria manutenzione e il basso impatto ambientale dell’intervento. Non sono soggette ai divieti le unità della Guardia Costiera, delle forze di polizia e i mezzi della ditta esecutrice.

Eventuali violazioni comporteranno sanzioni secondo il Codice della Navigazione e le normative vigenti, con responsabilità civile e penale per danni o incidenti derivanti dalla condotta trasgressiva.