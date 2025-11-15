AssoVasto: “45 aziende e 250 studenti fanno rete per scoprire le chance sul territorio di Abruzzo e Molise”

VASTO MARINA. Si è tenuto oggi, all’Hotel Perrozzi di Vasto Marina, l’incontro promosso da AssoVasto dedicato al dialogo tra scuola e impresa, un appuntamento che ha confermato tutte le aspettative registrando un grande successo di partecipazione. In sala c’erano 45 aziende provenienti dall’Abruzzo e dal Molise e circa 250 studenti, arrivati dagli istituti tecnici, professionali e liceali dei due territori. Una mattinata intensa, dinamica, costruita per far incontrare direttamente chi studia e chi il lavoro lo crea, dando vita a un vero scambio di idee, domande e opportunità.

Fin dalle prime ore l’atmosfera è stata quella delle grandi occasioni: stand affollati, ragazzi curiosi, imprenditori disponibili a raccontare cosa significa lavorare oggi in settori come meccanica, tecnologia, artigianato, digitale e servizi. L’obiettivo era uno solo: fare rete, scoprire cosa offre il territorio e capire quali competenze servono davvero per costruire un futuro professionale. E la risposta è stata forte e unanime, con studenti attivi e aziende pronte a condividere esperienza e visione.

Molto apprezzato anche il contributo delle imprese che hanno ribadito l’importanza di investire nelle competenze tecniche. Un messaggio raccolto con attenzione dagli studenti, che hanno ascoltato e chiesto, anche in modo diretto e spontaneo, durante il momento più partecipato della mattinata: il question time, quando ragazzi e imprenditori si sono confrontati senza filtri su lavoro, formazione, aspettative e opportunità reali.

Grande interesse anche per il dialogo con Franco Bertoli, ex capitano della Nazionale di pallavolo e oggi mental coach, che ha coinvolto la platea con lo speech “Energia che sei”. Un intervento capace di unire motivazione e consapevolezza, invitando i giovani a credere nel proprio percorso e a costruire la propria identità professionale con disciplina, entusiasmo e responsabilità.

Alla tavola rotonda sono intervenuti anche il presidente di AssoVasto Alessandro Grassi, il vicepresidente Gabriele Tumini e il direttore Giuseppe Rana e Rino Muccino che hanno ribadito la natura concreta di questo progetto: non un evento isolato, ma un cammino che unisce territori, imprese e scuole per offrire ai ragazzi motivazioni, contatti e strumenti reali.

Grande interesse anche per il dialogo con Franco Bertoli, ex capitano della Nazionale di pallavolo e oggi mental coach, che ha coinvolto la platea con lo speech “Energia che sei”. Un intervento capace di unire motivazione e consapevolezza, invitando i giovani a credere nel proprio percorso e a costruire la propria identità professionale con disciplina, entusiasmo e responsabilità.

Alla tavola rotonda sono intervenuti anche il presidente di AssoVasto Alessandro Grassi, il vicepresidente Gabriele Tumini e il direttore Giuseppe Rana e Rino Muccino che hanno ribadito la natura concreta di questo progetto: non un evento isolato, ma un cammino che unisce territori, imprese e scuole per offrire ai ragazzi motivazioni, contatti e strumenti reali.

Il bilancio finale è chiaro: un evento riuscito, partecipato e ricco di contenuti, che ha trasformato una mattina di incontri in un’opportunità per guardare al futuro senza retorica ma con idee, competenze e una rete che continua a crescere. Un segno concreto che, quando scuole e aziende si parlano davvero, un territorio intero può costruire nuove possibilità per i giovani.

Federico Cosenza