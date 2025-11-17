“Cargo aereo in Decollo”: la Uiltrasporti Molise al centro del dibattito su logistica e sviluppo

TERMOLI. La Uiltrasporti Molise annuncia la sua partecipazione all’importante evento “Cargo aereo in Decollo – Visioni strategiche per il futuro”, in programma il 20 novembre.

L’iniziativa, che mira a delineare le future strategie del trasporto merci per via aerea, rappresenta un’occasione cruciale per evidenziare le potenziali sinergie tra le regioni Abruzzo e Molise e le loro infrastrutture logistiche integrate.

La Uiltrasporti Molise, per voce del suo coordinatore regionale Stefano Marinelli, intende offrire un contributo fattivo e propositivo al dibattito. In particolare, l’organizzazione sindacale sottolinea l’importanza strategica di un approccio sinergico, che includa lo sviluppo della nascente Zona Franca Doganale (ZFD) di Termoli.

I lavori per la realizzazione della ZFD nel nucleo industriale del Consorzio per lo Sviluppo Industriale della Valle del Biferno (Cosib) sono già in corso, finanziati con fondi PNRR per oltre 15 milioni di euro, e promettono di essere un volano per la ripresa industriale e occupazionale del Basso Molise.

L’integrazione tra le procedure semplificate e i vantaggi doganali offerti dalla ZFD di Termoli e le crescenti attività di cargo aereo nell’aeroporto di Pescara può posizionare il territorio come un nodo strategico per la logistica adriatica, attirando nuovi investimenti e creando centinaia di posti di lavoro nell’indotto.

La Uiltrasporti Molise accoglie con soddisfazione l’avvio di questi progetti e parteciperà all’evento per ribadire la necessità di un’azione congiunta tra istituzioni e stakeholder, al fine di massimizzare queste opportunità di sviluppo e guardare oltre la fase emergenziale, garantendo un futuro solido al tessuto produttivo locale.

Nel corso dell’incontro interverranno: