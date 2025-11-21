Cargo aereo in decollo: opportunità per Molise e Abruzzo

TERMOLI-PESCARA. In data odierna la UilTrasporti Molise, rappresentata dal Coordinatore regionale Stefano Marinelli e dal Coordinatore provinciale Nicola Gabriele Scafa, e la UilTrasporti Abruzzo, rappresentata dal Segretario Generale Vincenzo Marcotullio, hanno partecipato al convegno “Cargo Aereo in decollo”, promosso da Abruzzo Airport e Poste Air Cargo.

Nel suo intervento, Stefano Marinelli ha sottolineato l’importanza strategica dello sviluppo del trasporto aereo merci per l’Aeroporto d’Abruzzo, evidenziando come questo settore rappresenti un tassello perfettamente integrabile con la zona franca doganale del Molise, la cui realizzazione sarà completata entro la fine del 2026.

Questo si integrerebbe con la nuova linea ferroviaria ad alta capacità, della cui realizzazione è stata confermata la data del 18 novembre in sede ministeriale, un’infrastruttura fondamentale per l’intermodalità e l’efficienza logistica dell’intero territorio.

Marinelli ha inoltre rimarcato come l’investimento nel cargo aereo possa generare significative ricadute occupazionali, creando nuove opportunità di lavoro anche in Molise, che — con il necessario sostegno della politica regionale — potrebbe diventare parte attiva del progetto.

È stata inoltre evidenziata l’ottima riuscita del sistema di continuità territoriale e intermodalità tra l’Aeroporto d’Abruzzo e SATI, considerato un modello da consolidare ulteriormente.

Il Segretario Generale della UilTrasporti Abruzzo, Vincenzo Marcotullio, ha espresso analoga valutazione, sottolineando come lo sviluppo del comparto cargo possa rappresentare una concreta occasione di crescita occupazionale anche per l’Abruzzo.

Marcotullio ha richiamato l’attenzione sulla necessità di valorizzare le infrastrutture esistenti — come l’interporto — e di valutare la creazione di nuovi hub di smistamento, capaci di rendere il territorio ancora più competitivo. Anche per l’Abruzzo, l’intermodalità si conferma elemento cardine per uno sviluppo moderno, efficiente e sostenibile.

Il Presidente di SAGA Giorgio Fraccastoro e il Direttore dell’Abruzzo Airport Luca Bruni, ringraziando la UilTrasporti per il contributo offerto al confronto, hanno assicurato che le proposte presentate saranno oggetto di attenta valutazione, in quanto perfettamente coerenti con la visione di sviluppo delineata nel progetto avviato in collaborazione con Poste Air Cargo.

La UilTrasporti Molise e Abruzzo ribadiscono infine la piena disponibilità al confronto e alla collaborazione, nella convinzione che un sistema di trasporto integrato e moderno rappresenti una leva imprescindibile per la crescita economica e l’occupazione dell’intero territorio.