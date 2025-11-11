«Chiarire i costi del trasporto pubblico urbano è un dovere»

TERMOLI. Le organizzazioni sindacali Faisa-Cisal, Filt-Cgil e Fit-Cisl intervengono sulla gestione del Trasporto Pubblico Urbano (Tpu) di Termoli, sollevando dubbi sulla correttezza dei costi applicati dalla società Gtm e sull’adempimento degli obblighi contrattuali. Il comunicato che segue illustra le ragioni dell’iniziativa giudiziaria promossa dai sindacati per tutelare i lavoratori e garantire l’interesse della comunità.

«Le scriventi organizzazioni sindacali ritengono corretto l’operato del Comune di Termoli, volto a fare chiarezza su una situazione in cui i sindacati avevano più volte espresso fondati dubbi di regolarità.

In particolare, il costo al chilometro è stato determinato sulla base dei costi della società Gtm, anziché su quelli di una “media azienda ben gestita”, come indicato dalla sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea (Cgue) nel caso Altmark e dalle normative comunitarie. Ci si chiede dunque chi abbia stabilito che i costi sostenuti dalla Gtm rappresentassero quelli di una media società ben gestita.

Secondo lo studio sui costi della società Seac, quest’ultima avrebbe dovuto costituire il metro di paragone, mentre nel bando di gara alla GTM è stato assegnato un costo superiore del 66% rispetto a quello della Seac.

Oltre a ciò, permangono altri vantaggi controversi: costo indicizzato all’indice Istat di settore, margine di utile non conforme alla legge, inserimento di costi per competenze accessorie non previste dal settore. Nonostante gli obblighi contrattuali mai rispettati – autobus nuovi, bike sharing, paline intelligenti, servizi di localizzazione della flotta – fino a oggi non si era intervenuti.

Il contratto tra il Comune di Termoli e Gtm è stato stipulato a settembre 2021. Le organizzazioni sindacali hanno più volte tentato di stipulare il contratto di secondo livello, che per gli operatori prevede circa 6.000 euro annui, come stabilito dall’aggiudicatario originario Air Pullman, cui Gtm si è sostituita per effetto del diritto di prelazione.

Si ritiene che il tempo concesso per la trattativa sia più che sufficiente, considerando che la società ha continuato a percepire regolarmente i compensi.

Per questi motivi, le scriventi organizzazioni sindacali, di fronte al perdurare dell’immobilismo aziendale e comunale, hanno intrapreso un’iniziativa giudiziaria (primi sei ricorrenti), non solo per reclamare il contratto aziendale, ma anche per garantire il benessere dei cittadini e l’interesse della comunità, tramite l’intervento del Comune di Termoli.