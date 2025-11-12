Cibo sempre più caro, famiglie sotto pressione: i dati Istat

MOLISE. L’aumento dei prezzi dei beni alimentari tra ottobre 2021 e ottobre 2025 ha raggiunto il 24,9%, ben oltre il +17,3% dell’inflazione generale. Una crescita che pesa soprattutto sulle famiglie a basso reddito, costrette a fare i conti con bollette sempre più care e una spesa alimentare che diventa un lusso.

«Le famiglie sono costrette a spendere di più per acquistare di meno», dichiarano Anna Rea, presidente nazionale Adoc, e Nicola Criscuoli, presidente Adoc Molise. «Non si tratta di rinunce superflue, ma di limitazioni sui beni di prima necessità. L’aumento del 24,9% dimostra quanto il carovita stia erodendo il potere d’acquisto con violenza, costringendo circa un terzo delle famiglie a ridurre la spesa alimentare. È una vera emergenza sociale».

L’associazione chiede al Governo interventi concreti nella prossima Legge di Bilancio: azzerare l’IVA sui beni essenziali, ridurre al 5% l’IVA sui prodotti per la prima infanzia, alleggerire gli oneri sulle bollette di luce e gas e aumentare i redditi delle famiglie, ancora tra i più bassi d’Europa.

«La Legge di Bilancio è l’occasione per dare ossigeno alle buste paga e sostenere la crescita economica», concludono Rea e Criscuoli. «Senza misure concrete, il disagio delle persone continuerà a crescere, e la ripresa dei consumi resterà fragile».