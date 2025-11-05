Crisi automotive in Molise: i sindacati metalmeccanici uniti in conferenza stampa a Termoli

TERMOLI. Si tiene domani mattina, presso la suggestiva cornice della Torretta Belvedere in via del Porto, la conferenza stampa unitaria delle organizzazioni sindacali dei metalmeccanici Fim, Fiom, Uilm, Fismic e Uglm. Un appuntamento fortemente voluto dalle sigle sindacali per lanciare un segnale chiaro e deciso in merito alla grave crisi che sta investendo il settore Automotive in Molise.

Durante l’incontro, i rappresentanti sindacali illustreranno le azioni unitarie che verranno intraprese per contrastare le pesanti ricadute occupazionali e industriali che stanno colpendo l’intero comparto e in particolare lo stabilimento Stellantis di Termoli. Le forti contrazioni di mercato, aggravate da una transizione industriale non accompagnata da adeguate politiche di sostegno, stanno mettendo a rischio centinaia di posti di lavoro e l’intero indotto produttivo regionale.

La consapevolezza è che non è possibile restare in silenzio mentre il tessuto industriale del Molise si sgretola. L’obiettivo è stimolare un piano straordinario per il rilancio del settore, che coinvolga istituzioni, imprese e lavoratori.

La conferenza rappresenta anche un momento di unità e mobilitazione, con l’obiettivo di sensibilizzare l’opinione pubblica e sollecitare un intervento concreto da parte del Governo e della Regione.

Una presa di posizione per salvaguardare l’occupazione, rilanciare l’industria, garantire un futuro al Molise.

Emanuele Bracone