X
mercoledì 5 Novembre 2025
Cerca

Crisi automotive in Molise: i sindacati metalmeccanici uniti in conferenza stampa a Termoli

  • Redazione
  • Lavoro ed economia

TERMOLI. Si tiene domani mattina, presso la suggestiva cornice della Torretta Belvedere in via del Porto, la conferenza stampa unitaria delle organizzazioni sindacali dei metalmeccanici Fim, Fiom, Uilm, Fismic e Uglm. Un appuntamento fortemente voluto dalle sigle sindacali per lanciare un segnale chiaro e deciso in merito alla grave crisi che sta investendo il settore Automotive in Molise.

Durante l’incontro, i rappresentanti sindacali illustreranno le azioni unitarie che verranno intraprese per contrastare le pesanti ricadute occupazionali e industriali che stanno colpendo l’intero comparto e in particolare lo stabilimento Stellantis di Termoli. Le forti contrazioni di mercato, aggravate da una transizione industriale non accompagnata da adeguate politiche di sostegno, stanno mettendo a rischio centinaia di posti di lavoro e l’intero indotto produttivo regionale.

La consapevolezza è che non è possibile restare in silenzio mentre il tessuto industriale del Molise si sgretola. L’obiettivo è stimolare un piano straordinario per il rilancio del settore, che coinvolga istituzioni, imprese e lavoratori.

La conferenza rappresenta anche un momento di unità e mobilitazione, con l’obiettivo di sensibilizzare l’opinione pubblica e sollecitare un intervento concreto da parte del Governo e della Regione.

Una presa di posizione per salvaguardare l’occupazione, rilanciare l’industria, garantire un futuro al Molise.

Emanuele Bracone