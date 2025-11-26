Crisi Stellantis e “Manovra del Governo” che punta al riarmo, verso lo sciopero generale di venerdì a Termoli

TERMOLI. Si avvicina sempre più il lungo weekend di protesta a Termoli. Stamani, in via XXIV Maggio, si è svolta la conferenza stampa convocata da Usb Abruzzo-Molise per presentare le ragioni dello sciopero generale del 28 novembre e della manifestazione nazionale del 29 a Roma. A intervenire sono stati Romeo Pasquarelli e Stefania Fantauzzi, che hanno illustrato un quadro definito “drammatico” per il Paese e, in particolare, per il territorio molisano.

Pasquarelli ha denunciato la distanza tra “il Paese reale” e quello narrato dal governo Meloni, ricordando la caduta della produzione industriale, l’emergenza abitativa, la stagnazione salariale e l’assenza di investimenti pubblici nel sociale.

Al contrario, ha evidenziato come la legge di bilancio destini risorse consistenti al riarmo, mentre “sanità, scuola e industria vengono lasciate indietro”. Particolare attenzione è stata dedicata al caso Stellantis: Termoli è stata scelta come piazza regionale proprio per la crisi dello stabilimento, aggravata – sostiene Usb – dalla “propaganda” legata alla Gigafactory mai realizzata. Pasquarelli ha ricordato che l’Italia resta priva di un impianto per la produzione di batterie, elemento giudicato “indispensabile” per affrontare la transizione elettrica e garantire un futuro agli altri siti produttivi del gruppo.

Fantauzzi ha inserito la mobilitazione in un quadro più ampio, richiamando anche la Giornata internazionale di solidarietà con il popolo palestinese del 29 novembre. Ha criticato la scelta di destinare “28 miliardi alle armi”, sottraendo risorse a welfare, salari e pensioni, e ha contestato il documento programmatico diffuso da altre sigle sindacali in vista della manifestazione parallela su Stellantis. Per USB, la priorità non è “promettere nuove cattedrali nel deserto”, ma fermare lo smantellamento delle officine ancora attive e salvaguardare produzioni come l’8 e 16 valvole o il motore T4, considerate essenziali per recuperare i 2.000 posti di lavoro già persi.

L’organizzazione ha infine rivolto un appello a lavoratori, studenti e cittadini a riempire le piazze di Termoli nelle due giornate di mobilitazione, affinché – come hanno detto – “si torni a discutere dei problemi reali” e si difenda il futuro produttivo e sociale della regione.

Emanuele Bracone