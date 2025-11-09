Dal banco di scuola al mondo del lavoro: un incontro per crescere insieme Abruzzo e Molise

15 novembre 2025, Hotel Perrozzi a Vasto Marina, una data che non rappresenta un debutto, ma la seconda tappa di un cammino già iniziato: quello che unisce scuola e impresa, Abruzzo e Molise, studenti e imprenditori.

Un percorso voluto da AssoVasto, che prosegue con più forza, aprendo le porte al Basso Molise e a Termoli, coinvolgendo scuole, aziende e istituzioni dei due territori.

La mattinata ha un obiettivo semplice e ambizioso: far incontrare chi studia e chi il lavoro lo crea ogni giorno. Non per ascoltare passivamente, ma per parlare, chiedere, osservare, capire.

Un territorio che si apre, un dialogo che cresce.

AssoVasto ha scelto di non fermarsi ai confini amministrativi.

Per questo anche questa volta saranno presenti diverse aziende del Molise, attive in vari settori, tra cui la meccanica. Tra queste Emmepi meccanica di precisione di Termoli, esempio di concretezza e innovazione nel settore metalmeccanico. Questo coinvolgimento è stato possibile grazie al contributo di imprenditori che hanno creduto nel progetto comune, tra cui Rino Muccino, oggi punto di contatto naturale tra AssoVasto, Termoli e il sistema scolastico molisano.

Le voci dell’evento

Alessandro Grassi di Vastarredo – Presidente AssoVasto

«Questo non è un convegno per fare passerella. È un dialogo vero. Il futuro dei giovani si costruisce soltanto se scuola, impresa e istituzioni imparano ad ascoltarsi e a collaborare».

Gabriele Tumini – TMC, Vicepresidente AssoVasto

«Abruzzo, Termoli e Molise non devono essere confini. Devono diventare alleanze. Mettere insieme le forze significa offrire opportunità qui, nelle nostre città, senza costringere i ragazzi a partire».

Giuseppe Rana – Direttore AssoVasto

«Il compito di AssoVasto è creare connessioni vere: tra imprese, scuole e territori. Questo evento non è un punto di arrivo, ma un passo in avanti in un percorso che stiamo costruendo insieme, ogni giorno, con responsabilità e ascolto reciproco».

Rino Muccino – Emmepi, Termoli

«Dobbiamo dirlo chiaramente ai ragazzi: imparare un mestiere oggi significa diventare cittadini del mondo. Ad esempio, nella meccanica, se una persona diventa esperta come operatore di macchine utensili, programmatore o attrezzista CNC, grazie ai linguaggi ISO, al disegno tecnico, alla programmazione e alle strategie di lavorazione, può lavorare ovunque. Sono figure tra le più richieste in Italia e in Europa. Questo offre una vera libertà: scegliere se andare a Torino, Bologna, Monaco di Baviera… oppure restare nella propria terra, vicino alla famiglia, ma da professionisti veri. Questo dobbiamo trasmetterlo, oggi più che mai».

Sul palco ci sarà anche un giovane ex studente, che dopo il diploma tecnico ha scelto di restare qui. Ha fondato una piccola impresa informatica che sviluppa software e soluzioni di intelligenza artificiale, collaborando con aziende manifatturiere e meccaniche del territorio. La sua storia è semplice e potente: non serve andare lontano per creare futuro. Si può fare qui, con competenza, coraggio e visione.

L’energia di Franco Bertoli

A chiudere l’evento ci sarà Franco Bertoli, ex capitano della Nazionale italiana di pallavolo, oggi mental coach e speaker TEDx. Porterà lo speech “Energia che sei”, un invito a coltivare consapevolezza, responsabilità personale e disciplina interiore. È stato scelto anche per la staffetta della Torcia Olimpica Milano Cortina 2026, simbolo di valori autentici e impegno umano.

Perché è una giornata speciale

Perché i ragazzi non ascoltano soltanto: partecipano. Perché imprese, scuole e istituzioni non parlano di futuro: lo costruiscono insieme. Perché dimostra che il lavoro tecnico, digitale o artigianale non è un ripiego, ma una libertà: libertà di restare o partire, scegliere dove vivere, ma sempre con dignità e competenza.

📅 Programma ufficiale – 15 novembre, ore 9:00-13:30

9:00 | Benvenuto e apertura lavori

9:30 | Visita agli stand delle aziende

12:15 | Q&A – Domande degli studenti agli imprenditori

12:30 | Uno di voi – Storia di un giovane che ce l’ha fatta

12:50 | Intervento di Franco Bertoli – “Energia che sei”

AssoVasto ringrazia tutti gli istituti scolastici, dirigenti, docenti e studenti che hanno aderito con entusiasmo, preparando domande, lavori e idee da portare all’evento.

Un ringraziamento speciale va ai Comuni di Vasto, in particolare a Francesco Menna sindaco di Vasto che ci ospita sul suo territorio, San Salvo e Termoli, alla Provincia di Chieti, alla Camera di Commercio Chieti-Pescara, alla Regione Abruzzo e all’Assessore regionale alle Attività Produttive Tiziana Magnacca, agli ITS, ai Salesiani, agli istituti tecnici, professionali, liceali e agli enti di formazione che ogni giorno credono nel valore di questo ponte tra scuola e lavoro.

Un grande ringraziamento a Vastoweb e Termolionline nella persona dell’editore Nicola Montuori che ha abbracciato il progetto facendolo proprio diventando protagonista della comunicazione di alto contenuto.