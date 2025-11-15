Desertificazione commerciale, «il Molise tra le regioni più colpite»

CAMPOBASSO. Il fenomeno della desertificazione commerciale in Italia, con oltre 105 mila negozi sfitti a livello nazionale, investe in modo significativo anche il Molise. È quanto emerge dall’analisi dell’Ufficio Studi di Confcommercio, diffusa in vista dell’iniziativa nazionale “inCittà – Spazi che cambiano, economie urbane che crescono”, in programma a Bologna il 20 e 21 novembre, dove sarà presentata una proposta di Agenda Urbana Nazionale per la rigenerazione dei centri urbani.

Secondo le stime aggiornate a ottobre 2025, il Molise conta circa 947 negozi sfitti. Sebbene il dato assoluto sia tra i più bassi in Italia, a causa della limitata estensione territoriale, la percentuale sul totale della rete distributiva commerciale regionale è allarmante: il 22,5%, ben al di sopra della media nazionale del 15,1%. “Il Molise – dichiara il presidente regionale di Confcommercio Angelo Angiolilli – si colloca al quarto posto in Italia per impatto del fenomeno. Oltre un quinto dei locali è vuoto, segno di una forte vulnerabilità della rete commerciale di prossimità regionale”.

Di fronte a questo scenario, Confcommercio rilancia il progetto Cities e propone una Agenda Urbana Nazionale che coinvolga Governo, Regioni e Comuni, con l’obiettivo di costruire un quadro stabile e integrato di politiche per la rigenerazione urbana e la valorizzazione delle economie di prossimità. “È essenziale – sottolinea la direttrice regionale Irene Tartaglia – che la Regione Molise e i Comuni molisani integrino queste azioni per contrastare il grave fenomeno della desertificazione, che minaccia non solo l’economia, ma anche la qualità della vita e la coesione sociale delle comunità locali”.

A livello regionale, Confcommercio evidenzia la necessità di valorizzare e armonizzare l’esperienza dei Distretti Urbani dello Sviluppo Economico, superando la frammentazione normativa e definendo regole minime comuni per governance, funzionamento e coinvolgimento degli attori locali, con particolare attenzione alla dimensione di servizio alla comunità e all’uso dei dati per la programmazione territoriale.

Sul piano comunale, si propone la redazione di Programmi Pluriennali per l’Economia di Prossimità, strumenti integrati per coordinare le azioni di contrasto alla desertificazione commerciale. Tra le misure più efficaci: patti locali per la riattivazione dei locali sfitti con canoni calmierati e incentivi pubblico-privati; interventi di animazione urbana e accompagnamento all’avvio d’impresa; azioni per una logistica urbana sostenibile e digitalizzata; piattaforme di welfare territoriale per l’erogazione di crediti spendibili nei negozi di prossimità; partenariati tra imprese del terziario e operatori immobiliari per integrare nei progetti di rigenerazione urbana spazi destinati ai servizi di quartiere e alla vita comunitaria.

Il calo delle attività di commercio al dettaglio è un trend consolidato: negli ultimi dodici anni l’Italia ha perso oltre 140mila attività, tra negozi e ambulanti. Senza interventi mirati, Confcommercio stima che entro il 2035 potrebbero scomparire altre 114mila imprese del commercio al dettaglio, ovvero più di un quinto delle attività attualmente esistenti. Tra i fattori che alimentano il declino: la debolezza dei consumi interni, il cambiamento nei comportamenti di spesa, la diffusione delle tecnologie digitali e l’ascesa dell’e-commerce, cresciuto del +114,9% tra il 2012 e il 2024.

Il Molise, pur con numeri assoluti contenuti, si conferma tra le regioni più esposte al rischio di desertificazione commerciale. Servono politiche coordinate, strumenti innovativi e una visione condivisa per restituire vitalità ai centri urbani e alle economie locali.

