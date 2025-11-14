Ecocontrol cerca 10 addetti al montaggio per turno serale



Ecocontrol, azienda operante nel settore metalmeccanico, è alla ricerca di 10 nuove risorse da inserire nel proprio team come Addetti al Montaggio, aperta a donne e uomini, per il turno serale. L’opportunità è rivolta a candidati con buone capacità manuali e attitudine al problem-solving. Costituisce titolo preferenziale l’esperienza come montatori carrellisti, conduttori di macchine CNC o verniciatori.

L’offerta prevede un contratto di assunzione secondo CCNL Metalmeccanico, inizialmente di 6 mesi, con possibilità di rinnovo e stabilizzazione. L’azienda offre inoltre concrete opportunità di crescita professionale e sviluppo di carriera.

Modalità di candidatura: inviare il proprio CV via email a info@ecocontrolgsm.it oppure tramite SMS o WhatsApp al numero 3473600456. Non sono accettate chiamate telefoniche. I candidati selezionati saranno contattati entro 7 giorni per un colloquio.

Scadenza per l’invio delle candidature: lunedì 17 novembre alle ore 12

Non perdere questa occasione per entrare a far parte di una realtà dinamica e in crescita. Invia subito il tuo CV e cogli l’opportunità di costruire il tuo futuro professionale con Ecocontrol!