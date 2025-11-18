Femca-Cisl elegge i suoi rappresentanti sindacali in Acea Molise

TERMOLI. Il 17 novembre, nei locali della Acea Molise, si è consumato un momento di democrazia sindacale che ha il sapore della mobilitazione collettiva: le votazioni per il rinnovo della Rsu e Rlsa hanno visto la Femca-Cisl AbruzzoMolise imporsi con forza, aggiudicandosi tutti e tre i seggi disponibili. Un risultato netto, che non lascia spazio a interpretazioni: la sigla si conferma prima forza sindacale nello stabilimento, con una partecipazione al voto che ha sfiorato il 100%, segno tangibile di una comunità operaia consapevole, presente, determinata a scegliere chi la rappresenterà nei prossimi confronti cruciali. A parlare è il segretario Massimiliano Recinella, che esprime “grande soddisfazione per lo straordinario risultato ottenuto”, ringraziando lavoratori, iscritti e simpatizzanti per la fiducia accordata ai candidati Femca.

“Questo consenso premia l’impegno, la trasparenza, la credibilità personale e la vicinanza ai luoghi di lavoro”, sottolinea Recinella, rilanciando l’azione sindacale come presidio costante di tutela e proposta. Tra i nomi in campo, la squadra Femca schierava Venittelli Claudio, Stoduto Giuseppe, Iacusso Giuliano, De Santis Giulio Cesare e Di Vincenzo Michele: volti noti, radicati, capaci di incarnare le istanze del sito produttivo termolese.

Alla Rsu neoeletta, il segretario rivolge un augurio diretto e operativo: “Buon lavoro, con l’obiettivo di rappresentare e tutelare al meglio tutte le lavoratrici e i lavoratori della Acea Molise”. In chiusura, un ringraziamento alla Commissione Elettorale e alla Rsu uscente, ma il messaggio è chiaro: la Femca-Cisl non festeggia, rilancia.

E lo fa con un mandato pieno, conquistato voto su voto, in uno dei momenti più alti di partecipazione sindacale che Termoli ricordi.

EB