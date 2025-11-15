Gigafactory Stellantis: Usb accusa il Governo e chiama allo sciopero generale

TERMOLI. La possibile rinuncia di Acc alla Gigafactory di Termoli arriva nel momento più critico per l’industria italiana. Secondo Usb Lavoro Privato – Categoria Operaia, il Governo Meloni ha abbandonato il settore produttivo nazionale, presentando una manovra economica che non prevede alcuna misura per salvare l’industria, ridurre il costo dell’energia o pianificare una transizione industriale credibile.

La Gigafactory, annunciata come simbolo della “transizione italiana”, si rivela ora un’operazione di facciata. “Una propaganda utile solo a coprire il disimpegno di Stellantis dal nostro Paese”, denuncia Usb. Mentre in Spagna e Germania gli investimenti vengono blindati da interventi pubblici concreti, in Italia si è preferito puntare su comunicati trionfalistici e tagli di nastro immaginari.

Nel frattempo, Stellantis ha svuotato stabilimenti, smantellato produzioni e avviato esodi incentivati, trascinando l’intero comparto automotive nella sua peggior crisi. “Oggi si prova a scaricare tutto sui costi dell’energia o sulla scarsa domanda di auto elettriche”, prosegue Usb, “ma la verità è che senza una politica industriale pubblica, senza controllo della filiera energetica e senza vincoli sugli incentivi, la transizione non è mai stata credibile”.

Le richieste di Usb

Usb chiede al Governo e alle istituzioni:

L’apertura immediata di un tavolo d’emergenza pubblico su Termoli, con la partecipazione di Governo, Regione e organizzazioni sindacali realmente rappresentative.

Il coinvolgimento diretto dello Stato nella filiera dell’automotive e della mobilità sostenibile, per garantire l’interesse nazionale.

Una verifica degli impegni industriali assunti da Stellantis e Acc con fondi pubblici, e la sospensione o revoca degli incentivi in caso di inadempienza.

L’introduzione di un reddito di transizione, che garantisca la copertura economica al 100% per le lavoratrici e i lavoratori colpiti dalle trasformazioni digitali, energetiche e tecnologiche.

Sciopero generale il 28 novembre, manifestazione nazionale sabato 29

Usb chiama tutto il mondo del lavoro alla mobilitazione: il 28 novembre è proclamato lo sciopero generale, mentre il 29 novembre si terrà una manifestazione nazionale a Roma. “Il disastro di Termoli è il simbolo di una manovra economica che condanna l’industria italiana alla regressione, scaricando tutto sui lavoratori. Difendere Termoli significa difendere l’intero Paese”.

EB