Il commiato: Tecla Boccardo lascia la segreteria generale della Uil Molise



TERMOLI. Dopo dodici anni alla guida dell’organizzazione regionale, Tecla Boccardo si congeda dal ruolo di segretaria generale della Uil Molise. Con una lettera aperta, diffusa alla vigilia della scadenza del mandato, traccia un bilancio delle battaglie sindacali portate avanti e annuncia il nuovo incarico come Segretaria regionale della categoria pensionati.

LETTERA APERTA

Domani, formalmente, terminerò il mio incarico da Segretaria generale regionale in ossequio alle nostre regole statutarie: sono stati dodici anni intensi, difficili e ricchi di soddisfazioni, passati al fianco di lavoratrici e lavoratori, giovani e pensionati, che ogni giorno hanno messo il loro impegno per costruire un Molise più giusto.

In questi tre mandati abbiamo portato avanti nelle sedi istituzionali e nei luoghi di lavoro campagne per la sicurezza, l’equità salariale, la tutela dei diritti contrattuali e la stabilizzazione dell’occupazione. Abbiamo sostenuto percorsi formativi, difeso servizi pubblici essenziali, lavorato a fianco delle categorie nei rinnovi contrattuali e nelle vertenze locali: tutto questo ha contribuito a rafforzare la presenza e la credibilità della nostra Organizzazione in regione. Questi risultati, frutto del lavoro delle segreterie che mi hanno preceduta e di quelle che hanno lavorato con me, delle categorie e dell’impegno dei nostri servizi, hanno aiutato la UIL Molise a crescere e a essere punto di riferimento per tante persone.

Naturalmente non tutto è andato come avremmo voluto. Ci sono state trattative che si sono concluse con risultati parziali, servizi territoriali che avremmo voluto rafforzare più rapidamente e istanze sociali — in particolare legate al lavoro giovanile e alla conciliazione tra vita e lavoro — che meritavano risposte più tempestive. Questi rammarichi li porto con me come lezioni: indicano dove concentrare energie e risorse nella fase che viene.

Accetto ora un nuovo incarico: sarò Segretaria regionale della categoria dei pensionati. È una scelta che sento profondamente coerente con il mio percorso. I pensionati e le persone anziane rappresentano una componente numerosa e preziosa della comunità molisana; l’invecchiamento demografico è un dato reale nella nostra regione e richiede politiche di sostegno, accesso ai servizi, tutela della salute e protezione economica. Per questo credo sia fondamentale dedicare al tema dei diritti degli anziani e dei pensionati la stessa capacità di ascolto, azione sindacale e proposte che ho cercato di mettere in campo in questi anni.

Voglio ringraziare le segreterie regionali e territoriali, le categorie, i dirigenti e i funzionari che hanno reso possibile ogni risultato: senza il loro lavoro quotidiano niente di questo sarebbe stato realizzabile. Un grazie speciale ai colleghi dei servizi che ci hanno assicurato supporto tecnico e operativo continuo e a tutte le lavoratrici e ai lavoratori che ci hanno rinnovato la fiducia. Il cammino della UIL Molise è stato e continuerà ad essere collettivo.

Lascio la segreteria con un bilancio complessivamente positivo e con la convinzione che la nostra Organizzazione, grazie alla dedizione delle persone che la compongono, saprà affrontare le nuove sfide.

Continuerò, anche nel mio nuovo incarico, a mettere a disposizione esperienza, passione e capacità di mediazione per tutelare chi ha costruito con il lavoro il presente della nostra comunità.

Tanti auguri e buon lavoro per la nuova stagione della UIL Molise all’amico Gianni Ricci, uomo e sindacalista di grande esperienza, che prenderà le redini della nostra Organizzazione e a quanti guideranno con lui la Confederazione regionale.

Tecla Boccardo