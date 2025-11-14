«La nostra protesta a Roma per difendere il diritto alla mobilità molisana»

TERMOLI. La Uil Molise, Uiltrasporti e Adoc Molise, presso la sede della Uiltrasporti Molise in via Molise 46 – Termoli, hanno tenuto una conferenza stampa per presentare le motivazioni della mobilitazione “Il Molise non può restare isolato”, prevista per martedì 18 novembre 2025 a Roma, in piazza Porta Pia, davanti alla sede del dicastero dei Trasporti.

Tecla Boccardo, segretaria generale Uil Molise, sostiene che il Molise non può restare isolato: “Il Molise non ha una viabilità adeguata, non si può viaggiare con le macchine ma non si può viaggiare neanche con i mezzi pubblici. Per questo chiediamo una linea bidirezionale Campobasso-Benevento, l’alta velocità sulla fascia adriatica, recuperando le risorse dagli sprechi che in questo settore sono presenti”.

La segretaria generale ha intrapreso la battaglia coinvolgendo i vari livelli istituzionali, i vertici regionali e la delegazione parlamentare molisana, in particolare il senatore Costanzo Della Porta e l’on. Aldo Patriciello, che hanno rispettivamente assicurato il loro sostegno alla mobilitazione.

Aderisce alla manifestazione anche l’associazione dei consumatori Adoc Molise. Il rappresentante, Nicola Criscuoli, afferma: “Siamo particolarmente sensibili al diritto dei viaggiatori, che è particolarmente violato in Molise, e pertanto ci rivolgeremo direttamente al ministro, a Rfi e Trenitalia, anche perché spesse volte i viaggiatori sono abbandonati nelle stazioni senza alcuna informazione”.

Una situazione aggravata dalle interruzioni ferroviarie disposte da Rfi e Trenitalia dal 22 settembre scorso, che continuano a penalizzare cittadini, lavoratori e imprese del territorio.

Stefano Marinelli e Nicola Scafa della Uiltrasporti dichiarano: “Con questa iniziativa chiediamo che venga data voce alla protesta dei molisani, stanchi di subire disservizi e tagli che compromettono la mobilità e lo sviluppo della nostra regione”. Inoltre, hanno prospettato varie iniziative, presentate anche al sottosegretario ai Trasporti, proponendo diverse soluzioni per il collegamento della nostra regione con le stazioni dell’alta velocità, come ad esempio quella di Benevento, con lo scopo di creare un’intermodalità che gioverebbe sicuramente a cittadini, lavoratori e studenti.

Tra le varie sollecitazioni, anche quella di realizzare collegamenti efficienti e dedicati tra Termoli e l’aeroporto “Gino Lisa” di Foggia – anche perché a breve verrà attivata la tratta Foggia-Roma – e con l’aeroporto di Pescara, per raggiungere in tempi brevi l’aeroporto di Roma Fiumicino.

Inoltre, la mobilitazione è finalizzata a tutelare anche i posti di lavoro dei dipendenti delle ditte che assicurano la pulizia delle stazioni ferroviarie, i quali, a causa della chiusura di diverse stazioni, sono in gran parte in cassa integrazione.

Tecla Boccardo, a tal proposito, aggiunge: “Da uno studio della Uil emerge che la regione Molise è quella con la percentuale più alta di ricorso alla cassa integrazione per i lavoratori, pari al 129%. Quando vengono negati i diritti, la Uil c’è”.

Dalla conferenza stampa è emerso a chiare lettere che la Uil scenderà in piazza a Roma per far rispettare i diritti dei cittadini e dei lavoratori molisani.

Giuseppe Alabastro