Le sabbie mobili della Gigafactory di Termoli: il territorio sia pronto alla battaglia più dura degli ultimi 50 anni

TERMOLI. L’appello alla mobilitazione per difendere il destino dello stabilimento Stellantis è da intendersi in senso quanto più lato possibile. Sotto molteplici profili.

Gli oltre 50 anni di vita della fabbrica più importante del Molise, quella che ha permesso l’avvio di un vero sviluppo del territorio bassomolisano e di Termoli in particolare non possono dissiparsi senza colpo ferire dinanzi all’abbandono sempre più probabile del progetto della Gigafactory, che da polo strategico nazionale per la nuova eco-frontiera dell’automotive si è trasformata progressivamente in una gravidanza isterica.

Ora, quel sito perimetrato e vacuo, è una zavorra sul destino del principale polo industriale molisano, da Università della meccanica a guscio quasi vuoto.

La mobilitazione deve riguardare tutti, classe politica, unità sindacale, indotto, territorio, perché nessuno ne sarebbe immune da un ridimensionamento a fabbrichetta da poche centinaia di dipendenti, questa la sorte se non interverranno nuove produzioni.

Non possiamo più aspettare, di dice da diversi fronti, ma ormai sono quasi 18 mesi di buio, di gelo, con una prospettiva che si intravede inversamente proporzionale a quel full electric su cui Stellantis aveva puntato tutto, ma ormai è storia, il presente dice tutt’altro e il futuro è avvolto nella nebbia di un’Europa prigioniera di un new green deal sempre più ideologico e sempre meno realistico.

Il ministro Urso dinanzi a questo scenario non può più tergiversare nel convocare quel tavolo nazionale chiesto nella tardissima primavera, altrimenti se così fosse, ci si troverebbe dinanzi al feretro del progetto di Acc senza alcuna manovra agibile.

Stellantis deve chiarire cosa voler fare a Termoli, non basta dire di voler capire le intenzioni di Acc, ormai delineate, anche per gli investimenti in altra sede, vedi Saragozza. Perché se è vero che ci sono partner come Totalenergies e Mercedez-Benz, è altrettanto incontrovertibile che il gruppo presieduto da Elkann e guidato da Filosa ha la maggioranza relativa del pacchetto azionario della joint-venture, quindi non ci si deve nascondere dietro a un dito.

Per ragioni di forma, sostanza, di prestigio e di storia, siamo chiamati, tutti, alla sfida più grande dell’ultimo mezzo secolo, con l’unico obiettivo di non far calare il sipario sul bacino occupazionale più ampio di una intera regione.

Nemmeno ai tempi del post-alluvione, quando l’allora Powertrain aveva messo in discussione la permanenza in loco, per danni subiti e pochi ristori avuti, fino a quando Regione e Governo non cambiarono gli scenari, ci siamo trovati di fronte a un rischio così elevato di desertificazione produttiva. Se dovesse ammainare la bandiera Stellantis, l’effetto domino sarebbe dietro l’angolo.

