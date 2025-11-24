Lepore elettromeccanica, orgogliosi di aderire a Buone Imprese

TERMOLI. Il progetto Buone Imprese prosegue nella divulgazione delle testimonianze dirette di chi vi ha aderito, come i titolari della società Lepore Elettromeccanica, Mario ed Evania.

«Abbiamo scelto di aderire al progetto Buone Imprese perché crediamo profondamente nella necessità di raccontare, valorizzare e mettere in rete le realtà produttive che ogni giorno costruiscono il tessuto economico e sociale del nostro territorio. Dare voce alle storie di chi lavora con serietà, sacrificio e visione è un modo concreto per rafforzare la cultura d’impresa locale e per ispirare chi, domani, vorrà intraprendere lo stesso percorso.

Buone Imprese rappresenta un’occasione importante: non solo per condividere competenze ed esperienze, ma per promuovere un modello di sviluppo sano, trasparente, attento alla qualità e alla responsabilità. Mettere in luce le eccellenze che operano nel Basso Molise significa raccontare il presente e, allo stesso tempo, costruire futuro.

Per questo abbiamo deciso di esserci. Per contribuire a un racconto collettivo che sappia riconoscere il valore del lavoro ben fatto, delle aziende che crescono rispettando le persone e il territorio, delle famiglie che investono su professionalità e innovazione. Buone Imprese è un progetto che unisce, e siamo orgogliosi di farne parte».

