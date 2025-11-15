Marco Pace (Siap): “Serve un fondo nazionale per tutelare gli agenti”

CAMPOBASSO. Parte da Campobasso l’iniziativa del Siap per garantire maggiore tutela economica e previdenziale al personale dei comparti Sicurezza e Difesa. L’associazione ha avviato una raccolta firme a sostegno dell’istituzione di un Fondo Nazionale, da inserire nella prossima Legge di Bilancio 2025.

Il progetto, promosso a livello nazionale dal Siap insieme all’ANFP e sostenuto dal Segretario Generale Nazionale Giuseppe Tiani, punta a valorizzare concretamente gli operatori sul territorio.

Secondo Luigi Marco Pace, segretario generale provinciale Siap Campobasso e dirigente nazionale Siap Polizia: “Si tratta di una battaglia di dignità e responsabilità collettiva. La sicurezza non è un costo, ma un investimento. Chi indossa l’uniforme merita un giusto riconoscimento economico e previdenziale per il rischio che affronta ogni giorno.”

La proposta, presentata ai gruppi parlamentari, al Ministro dell’Interno, al Sottosegretario Molteni e al Capo della Polizia, mira a: