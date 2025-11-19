Modifiche alla viabilità per alaggio e varo di unità navali al porto

TERMOLI. Il porto di Termoli ospiterà, nei prossimi giorni, operazioni di alaggio e varo di due unità navali della società Pesca d’Italia srl, con il supporto delle gru Elidra 260 e Boat Lift. Gli interventi si svolgeranno nei giorni 20 e 27 novembre e 4 dicembre 2025, dalle ore 08:00 alle 15:00, nell’area compresa tra i moli Nord Est e Sud Est.

Durante le operazioni, sarà vietato il transito, la fermata e la sosta di veicoli, e la circolazione sarà regolata dal personale del cantiere navale e dagli addetti alla sicurezza. La velocità massima consentita nei pressi dello scalo sarà di 20 km/h, ridotta a passo d’uomo in presenza di pedoni.

L’ordinanza stabilisce inoltre precise norme di sicurezza: uso obbligatorio dei dispositivi di protezione individuale, segnalazioni acustiche e visive per la gru, sorveglianza continua del personale e attenzione alle infrastrutture portuali. Esenti dai divieti saranno i mezzi dell’Autorità di Sistema Portuale, della Capitaneria di Porto e delle forze di soccorso.

L’ordinanza è pubblicata sull’albo pretorio e sul sito ufficiale dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Adriatico Meridionale, per garantire piena informazione a cittadini e operatori portuali.