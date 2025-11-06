Molise in stallo: industria in crisi e consumi in lenta ripresa

MOLISE. Nei primi sei mesi del 2025 l’economia del Molise ha mostrato segni di stagnazione. Secondo gli ultimi dati raccolti, il livello complessivo dell’attività economica è rimasto invariato rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, interrompendo il trend di crescita registrato negli anni precedenti.

I consumi delle famiglie hanno registrato una lieve crescita, mentre gli investimenti produttivi restano deboli e le esportazioni hanno subito un calo, invertendo la tendenza positiva del biennio precedente. A pesare maggiormente sul quadro congiunturale è il settore industriale, con il comparto automobilistico che registra contrazioni significative.

Nel settore delle costruzioni si osserva un leggero ridimensionamento delle attività dopo il picco raggiunto nel 2024, anche se l’edilizia pubblica continua a beneficiare dei progetti finanziati dal PNRR. Il terziario, invece, mostra segnali di crescita moderata, trainato dai servizi commerciali, turistici e immobiliari.

Sul fronte delle imprese, le condizioni economiche e finanziarie rimangono sostanzialmente favorevoli: i risultati reddituali restano positivi e la liquidità disponibile è ancora elevata. Tuttavia, non mancano segnali di fragilità sul mercato del lavoro. L’occupazione registra una lieve crescita, ma parallelamente aumentano le richieste di accesso alla Cassa integrazione guadagni. Le nuove assunzioni a tempo determinato nel settore privato sono leggermente diminuite, riflettendo la cautela delle aziende in un contesto di incertezza.

I consumatori, pur beneficiando di un tasso di inflazione moderato, percepiscono un potere d’acquisto in rallentamento, che potrebbe influire sulla spesa delle famiglie nei prossimi mesi. Sul fronte finanziario, il credito alle imprese mostra un rallentamento della contrazione, mentre cresce gradualmente il finanziamento alle famiglie. Alcuni indicatori della qualità del credito registrano un lieve peggioramento, soprattutto nel settore produttivo, mentre i depositi bancari e il valore dei titoli delle famiglie continuano a salire.

In sintesi, il Molise si trova in una fase di transizione: settori chiave come l’industria automobilistica e le costruzioni mostrano segnali di debolezza, mentre il terziario e i servizi continuano a sostenere l’economia regionale. Gli esperti avvertono che per invertire la tendenza sarà necessario rafforzare gli investimenti produttivi e le politiche di sostegno alle imprese e alle famiglie, in un contesto già segnato da sfide strutturali e dalla necessità di innovazione.

