Nell’attesa infinita di un futuro che nessuno ha più il coraggio di nominare

TERMOLI. Riflessioni amare e nostalgiche di oggi di un giornalista che per 30 anni è stato dipendente Fiat con orgoglio e convinzione:

Secondo alcune fonti, il progetto Gigafactory a Termoli “non è sostenibile per difficoltà tecniche, strategiche e finanziarie”.

Automotive Cells Company (Acc), la joint-venture tra Stellantis, TotalEnergies e Mercedes, è orientata a rinunciare definitivamente alla Gigafactory di Termoli, lo stabilimento italiano di Stellantis (ex Fiat) che, secondo i piani, sarebbe dovuto diventare la prima grande fabbrica italiana per la produzione di batterie per auto elettriche.

La decisione finale su Termoli tra fine 2025 e inizio 2026

Si dice che i sogni muoiano all’alba.

Quello della Gigafactory a Termoli, invece, non è nemmeno mai riuscito a vedere il crepuscolo. È rimasto sospeso, appeso alle parole, alle promesse fumose, ai comunicati che volavano alti e lontani dalla realtà. Un sogno mai nato, buono solo per tenere buoni tutti: operai, sindacati, territorio.

Lo stabilimento Fiat di Termoli, il più importante della regione Molise, per quasi quarant’anni è stato il vero volano del lavoro in una terra che per molti italiani “non doveva nemmeno esistere”. Dal 1973 in poi, quella fabbrica non era solo un’azienda: era una seconda casa, una famiglia allargata, un’identità collettiva. Quasi tremila operai, impiegati, tecnici. Gente che ha costruito motori, ma anche dignità. Gente che ha costruito futuro.

Oggi di tutto questo resta uno scheletro.

Uno stabilimento fantasma. Un manipolo sparuto di lavoratori, abbandonati a un lavoro a chiamata: tre giorni sì e quattro in cassa integrazione. C’è chi dal 1° settembre scorso al 31 agosto 2026 resterà a casa senza nemmeno un turno, senza nemmeno il rumore di quei macchinari che una volta scandivano le giornate, le vite, le speranze.

Come si può andare avanti così?

Gli anni d’oro del Fire Mille sono diventati solo un ricordo sbiadito ma glorioso, una fotografia ingiallita di un’Italia che lavorava davvero. Oggi di quella sigla storica, Fiat – Fabbrica Italiana Automobili Torino, non resta più nulla.

Tra francesi, olandesi e fusioni multinazionali, hanno cancellato anche l’identità. Chiamarla Stellantis fa male. Fa malinconia. Fa rabbia.

Una stella dovrebbe brillare di luce propria, ad esempio la stella cometa guidò i Re Magi verso la capanna di Gesù, portando oro, incenso e mirra.

Questi qui, invece, hanno portato solo miraggi di lavoro, cassa integrazione, licenziamenti e favole moderne come quella della Gigafactory.

Forse sul nome “Factory” avevano ragione. Perché ormai, a Pantano Basso, in zona Rivolta del Re, dove quei capannoni hanno resistito per quarant’anni ad alluvioni, terremoti e incendi, si ha la netta impressione che presto resterà solo una spianata.

Forse nemmeno una Gigafactory, ma qualche fattoria, se va bene. O il nulla.

Questa è la cronistoria di un fallimento annunciato.

Un fallimento costruito sulla pelle di uomini e donne che hanno dato tutto per quell’azienda.

Un fallimento confezionato con l’illusionismo collettivo di una rinascita mai iniziata, mentre si preparava una morte lenta, silenziosa, accettata da chi aveva il bastone del comando: imprenditori e politici, nessuno escluso.

E i lavoratori?

Loro, come sempre, pagano. In silenzio. In cassa integrazione. Nell’attesa infinita di un futuro che nessuno ha più il coraggio di nominare.

Michele Trombetta