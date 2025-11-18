“Non possiamo restare isolati”: protesta davanti al Ministero dei Trasporti

TERMOLI. Si è svolta oggi, martedì 18 novembre, a Roma davanti al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, la mobilitazione “Il Molise non può restare isolato”, promossa dai principali sindacati della regione.

La manifestazione ha evidenziato il grave stato di isolamento infrastrutturale del Molise, aggravato dalle interruzioni ferroviarie decise da RFI e Trenitalia a partire dal 22 settembre. La sospensione dei collegamenti ha penalizzato cittadini, lavoratori e imprese, limitando la mobilità e ostacolando lo sviluppo economico del territorio.

I partecipanti si sono mobilitati per chiedere interventi concreti per migliorare la rete ferroviaria e stradale, sottolineando come l’assenza di collegamenti adeguati continui a creare disagi quotidiani e a rallentare le attività produttive della regione. L’iniziativa ha confermato la volontà dei molisani di far sentire la propria voce, rivendicando infrastrutture moderne e servizi di trasporto efficienti.

Il cuore della protesta è il grave isolamento infrastrutturale che affligge il Molise, reso ancora più acuto dalla sospensione dei collegamenti ferroviari tra Isernia e Venafro.

“La nostra battaglia per la mobilità non ha colore politico, ma è un’istanza che unisce tutti coloro che hanno a cuore il futuro del Molise,” dichiarano le sigle promotrici.