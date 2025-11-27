Pesca, stangata dell’Ue sulla flotta italiana e le cooperative: «Impatto insostenibile, serve una mobilitazione europea»

TERMOLI. Bruxelles cala la scure sul 2026: riduzione del 64% dello sforzo a strascico, –25% per i palangari, limiti stringenti alle catture di gamberi e pelagici, nuove restrizioni nello Stretto di Sicilia e nello Ionio. Misure che, secondo Agci Pesca e Acquacoltura, Confcooperative Fedagripesca e Legacoop Agroalimentare (Alleanza Cooperative Pesca e Acquacoltura), rappresentano «un impatto insostenibile, che richiede interventi correttivi immediati». Nel Mediterraneo occidentale l’Italia dovrà tagliare drasticamente le giornate di pesca e rispettare vincoli più rigidi per le specie di maggior valore commerciale, dal gambero al nasello.

In Adriatico calano le possibilità di cattura per alici e sardine e arriva un ulteriore taglio allo strascico (-12,9%). Nello Stretto di Sicilia scattano calendari strettissimi e quote ridotte per i gamberi, mentre nello Ionio si impone un’ulteriore riduzione delle catture. Qualche margine operativo resta solo con attrezzi più selettivi o nuove chiusure di aree, ma le zone più colpite restano Mediterraneo occidentale e Stretto di Sicilia, con effetti pesanti anche in Adriatico e Ionio.

Le cooperative chiedono al ministro Lollobrigida «una netta presa di posizione in Europa contro una proposta incomprensibile e insostenibile» e annunciano la disponibilità a un fronte comune con Francia e Spagna per una grande mobilitazione del settore: «È ora che l’Europa capisca che così non si può andare avanti».

EB