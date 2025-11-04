Premio Impresa Ambiente: via alla 13esima edizione

CAMPOBASSO. Sono ufficialmente aperte le candidature alla XIII edizione del Premio Impresa Ambiente, il più importante riconoscimento nazionale dedicato alle imprese italiane che si distinguono per innovazione e sostenibilità, in linea con gli obiettivi dell’Agenda 2030 delle Nazioni Unite. Promosso dalla Camera di Commercio di Venezia Rovigo e da Unioncamere, con il supporto di Assocamerestero e della Stazione Sperimentale del Vetro (Ssv), il premio valorizza le aziende che, attraverso prodotti, processi, tecnologie o partnership, hanno saputo integrare la sostenibilità come leva strategica di competitività, contribuendo concretamente a un modello di sviluppo più responsabile e inclusivo. Le imprese molisane di ogni dimensione – micro, piccole, medie e grandi – possono partecipare candidando i propri progetti sul sito ufficiale www.premioimpresambiente.it entro le ore 24:00 del 24 gennaio 2026.

La partecipazione è aperta anche alle imprese estere fondate da imprenditori italiani, iscritte alle Camere di Commercio appartenenti al network internazionale di Assocamerestero. Il Premio Impresa Ambiente prevede quattro categorie di concorso: Miglior gestione per lo sviluppo sostenibile; Miglior prodotto o servizio per lo sviluppo sostenibile (micro/piccole e medie/grandi imprese); Miglior processo/tecnologia per lo sviluppo sostenibile; Miglior cooperazione per lo sviluppo sostenibile. Sono inoltre previsti tre premi speciali: Giovane Imprenditore, per i talenti under 40; Start-up innovativa, per le imprese emergenti ad alto potenziale tecnologico e sostenibile; Assocamerestero, riservato alle imprese italiane all’estero che si distinguono per progetti e partnership “verdi”. Le candidature saranno valutate da una giuria composta da esperti di sostenibilità, rappresentanti delle istituzioni, del sistema camerale, del mondo accademico e produttivo.

La cerimonia di premiazione si terrà a Venezia il 10 aprile 2026 e sarà trasmessa in diretta streaming nazionale.

EB