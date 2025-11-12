Prestiter apre le porte al pubblico con un evento dedicato al tema della pensione

TERMOLI. Prestiter partecipa da anni con orgoglio al Mese dell’Educazione Finanziaria e, anche per il 2025, rinnova il proprio impegno nella divulgazione. Oltre alla nuova edizione della serie YouTube “Pensioni: istruzioni per l’uso!”, realizzata per rendere chiari e accessibili i principali temi previdenziali, quest’anno l’azienda ha deciso di incontrare direttamente il pubblico con un evento in presenza dedicato a uno degli argomenti più sentiti: la pensione.

L’incontro si terrà sabato 22 novembre a Termoli, dalle ore 17.00 alle 18.30, presso la sede Prestiter di via Corsica 57.

La partecipazione è gratuita, ma i posti sono limitati a 40 persone.

Per prendere parte all’iniziativa è necessario prenotarsi entro il 20 novembre, compilando l’apposito modulo di iscrizione.

Sarà un’occasione concreta per chiarire dubbi, sfatare falsi miti e approfondire con esperti del settore come funziona realmente il sistema previdenziale.

Al termine dell’incontro, i partecipanti potranno porre domande direttamente agli esperti INPS, ricevendo risposte chiare su temi come la verifica della posizione contributiva e la pianificazione del proprio futuro pensionistico.

Con questo appuntamento, Prestiter conferma ancora una volta il suo impegno nella divulgazione finanziaria, distinguendosi come l’unica società del settore del credito impegnata attivamente nell’aiutare le persone a fare scelte economiche consapevoli e sicure, passo dopo passo.