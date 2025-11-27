“Ricordare il futuro”: 80 anni di Confcommercio

CAMPOBASSO. Nel 2025 Confcommercio celebra in tutta Italia 80 anni di storia, un percorso fatto di commercio, turismo, servizi, trasporti e, più recentemente, di cultura e professioni. Un cammino che racconta le trasformazioni del terziario e il ruolo fondamentale delle imprese nello sviluppo economico e sociale del Paese.

Anche in Molise, Confcommercio si prepara a festeggiare questo traguardo con un evento speciale dal titolo “Ricordare il futuro”, in programma domenica 30 novembre 2025 a Campobasso, presso l’Aula Magna del Convitto Nazionale Mario Pagano.

«Questi 80 anni rappresentano il risultato della dedizione, del coraggio e della passione di generazioni di imprenditori – spiega il presidente regionale, Angelo Angiolilli – Domenica celebreremo una storia che unisce imprese e territorio, valorizzando professionalità, etica e responsabilità».

La giornata prevede anche la tradizionale Cerimonia dei “Maestri del Commercio”, promossa da 50&Più Molise. Saranno consegnate le onorificenze Aquila Argento, Oro e Diamante a chi vanta 25, 40 e 50 anni di attività, oltre a riconoscimenti per chi si è distinto per impegno e dedizione professionale in ambiti diversi dal commercio, come scuola, sport, sociale e medicina.

Il programma:

10:00 – Accoglienza e apertura dei lavori con i saluti istituzionali di Angelo Angiolilli e delle autorità.

11:15 – Reading teatrale "Storie di impresa" con l'attore Raffaello Lombardi, regia di Simone D'Angelo.

11:30 – Intervento della direttrice Confcommercio Molise, Irene Tartaglia, seguito dalla Cerimonia di Premiazione con Michelarcangelo Natilli.

12:45 – Aperitivo "Ricordare il futuro" nella cappella storica del Convitto.

L’evento vuole essere un’occasione per ricordare il passato, celebrare le conquiste e guardare al futuro del mondo imprenditoriale molisano, riconoscendo il valore di chi contribuisce ogni giorno alla crescita economica e sociale della regione.

